Менди завершает переход в "Челси"

Эдуар Менди Голкипер "Ренна" Эдуар Менди направляется на медобследование в Берлин, чтобы завершить свой переход в "Челси".

Менди закончил тренироваться с "Ренном" и принялся паковать чемоданы еще на прошлой неделе, когда показалось, что "Ренн" и "Челси" близки к компромиссу, однако в последний момент возникли некоторые затруднения, и запланированное на субботу медобследование сорвалось.

В результате Эдуар вернулся к тренировкам с французской командой, но ненадолго — в понедельник, сообщает Daily Mail, "синие" все-таки согласовали сделку стоимостью 22 миллиона фунтов.

Теперь 28-летний игрок сборной Сенегала направляется в Берлин, чтобы уладить последние формальности и заключить контракт до 2025 года. Ожидается, что сделка будет подтверждена уже на этой неделе.

На "Стэмфорд Бридж" Менди поспорит за роль первого номера с Кепой Аррисабалагой, который в минувшее воскресенье отметился результативной ошибкой против "Ливерпуля", похоронив надежды своей команды избежать поражения (0:2).


Метки Менди, Ренн, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2020 09:00

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  1. chelsea88 22.09.2020 09:32 # chelsea88
    Херь какая-то.
    Не нужен был.

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  2. denkik 22.09.2020 09:22 # denkik
    Теперь 28-летний игрок сборной Сенегала направляется в Берлин, чтобы уладить последние формальности и заключить контракт до 2025 года.

    Источник: http://fapl.ru/posts/81087/

    Что-то я не понял, а нахрена он поперся в Берлин?

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