Менди завершает переход в "Челси"

Голкипер "Ренна" Эдуар Менди направляется на медобследование в Берлин, чтобы завершить свой переход в "Челси".

Менди закончил тренироваться с "Ренном" и принялся паковать чемоданы еще на прошлой неделе, когда показалось, что "Ренн" и "Челси" близки к компромиссу, однако в последний момент возникли некоторые затруднения, и запланированное на субботу медобследование сорвалось.



В результате Эдуар вернулся к тренировкам с французской командой, но ненадолго — в понедельник, сообщает Daily Mail, "синие" все-таки согласовали сделку стоимостью 22 миллиона фунтов.



Теперь 28-летний игрок сборной Сенегала направляется в Берлин, чтобы уладить последние формальности и заключить контракт до 2025 года. Ожидается, что сделка будет подтверждена уже на этой неделе.



На "Стэмфорд Бридж" Менди поспорит за роль первого номера с Кепой Аррисабалагой, который в минувшее воскресенье отметился результативной ошибкой против "Ливерпуля", похоронив надежды своей команды избежать поражения (0:2).