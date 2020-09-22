Менди завершает переход в "Челси"
Голкипер "Ренна" Эдуар Менди направляется на медобследование в Берлин, чтобы завершить свой переход в "Челси".
Менди закончил тренироваться с "Ренном" и принялся паковать чемоданы еще на прошлой неделе, когда показалось, что "Ренн" и "Челси" близки к компромиссу, однако в последний момент возникли некоторые затруднения, и запланированное на субботу медобследование сорвалось.
В результате Эдуар вернулся к тренировкам с французской командой, но ненадолго — в понедельник, сообщает Daily Mail, "синие" все-таки согласовали сделку стоимостью 22 миллиона фунтов.
Теперь 28-летний игрок сборной Сенегала направляется в Берлин, чтобы уладить последние формальности и заключить контракт до 2025 года. Ожидается, что сделка будет подтверждена уже на этой неделе.
На "Стэмфорд Бридж" Менди поспорит за роль первого номера с Кепой Аррисабалагой, который в минувшее воскресенье отметился результативной ошибкой против "Ливерпуля", похоронив надежды своей команды избежать поражения (0:2).
22.09.2020 09:00
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Херь какая-то.
Не нужен был.
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Теперь 28-летний игрок сборной Сенегала направляется в Берлин, чтобы уладить последние формальности и заключить контракт до 2025 года.
Источник: http://fapl.ru/posts/81087/
Что-то я не понял, а нахрена он поперся в Берлин?
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