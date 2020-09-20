Лэмпард: "Кепа совершил большую ошибку, но игру изменила красная карточка"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард признал, что его голкипер Кепа Аррисабалага совершил "большую ошибку", но переломным моментом матча против "Ливерпуля" считает удаление защитника Андреаса Кристенсена.
Во втором тайме воскресного матча на "Стэмфорд Бридж" Кепа просто подарил мяч Садио Мане, и тот установил окончательный счет — 0:2. Однако в первую очередь Фрэнк сетует на фол последней надежды Кристенсена перед самым перерывом.
"Кепа совершил большую ошибку. Явная ошибка. Если бы не эта ошибка и если бы не промах с пенальти, мы бы завершили матч вничью 1:1".
"Вообще-то, во многих отношениях я счастливее, чем после матча с "Брайтоном" в понедельник. Мы проявили дух и характер, и отдельные игроки показали много хороших вещей сегодня".
"Моя работа как тренера состоит в том, чтобы вселить в Кепу уверенность. Эта была явная ошибка, и Кепа осознает это".
"По моментам в первом тайме игра была очень равной. Красная карточка изменила облик матча, изменила мой разговор в перерыве, заставила нас перестроиться. Дальше мы были обречены на сложную игру".
"Думаю, удаление могло быть, а могло и не быть. Наверное, я был удивлен, что сперва рефери показал желтую. Будь это сразу красная, ты бы просто продолжил играть".
"Моментами в первом тайме мы показывали, что можем быть опасны на контратаках. Я хотел поговорить с командой в перерыве, чтобы они чувствовали себя увереннее с мячом, но красная карточка все изменила", — сообщил Лэмпард Sky Sports.
20.09.2020 22:00
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Последние комментарии:
Если бы не эта ошибка и если бы не промах с пенальти, мы бы завершили матч вничью 1:1".
Источник: http://fapl.ru/posts/81060/
мля, если это прямой перевод, то это пздц.)
более конченной мазы придумать сложно.
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какой же конченый перевод
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Просто трусы!!! Придумали себе отмазку типа их меньше!!! Игра отстой, полный отстой мне жаль этой команды
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Шляпа арисабалага
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1:1
Нанесли один удар с пенки и то проебались, ору
Нытик ебаный))
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Кэп!!
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