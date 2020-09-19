"Юнайтед" снова проиграл дома "Пэлас"
"Манчестер Юнайтед" второй сезон подряд проиграл дома "Кристал Пэлас", на сей раз потерпев поражение со счетом 1:3.
Единственный новичок "красных дьяволов" в это трансферное окно Донни Ван де Бек расположился в запасе, как и провинившийся в сборной Англии Мейсон Гринвуд. Давид Де Хеа отправился защищать ворота. Скотт Мактоминей и Даниэль Джеймс вышли с первых минут.
У "орлов" произошло лишь одно изменение в старте относительно минимальной победы над "Саутгемптоном" — в состав влился Мамаду Сако.
Матч начался весьма неожиданно, потому что уже на седьмой минуте Джеффри Шлюпп сделал прострельую передачу с левого фланга из под Виктора Линделефа, а Андрос Таунсенд на дальнем краю вратарской опередил Люка Шоу и в касание поразил ворота — 0:1.
В дальнейшем "Юнайтед" владел подавляющим преимуществом, разыгрывая мяч на подступах к чужой штрафной, но серьезных проблем голкиперу "Пэлас" Висенте Гуаите не создавал.
А вот "Пэлас" перед самым перерывом вполне мог удвоить счет. Джордан Айю раскачал в штрафной Мактоминея и затем пробил, однако Давид Де Хеа спас свою команду.
Неудивительно, что главный тренер хозяев Оле Гуннар Сульшер уж в перерыве выпустил Гринвуда, заменив Джеймса.
Гринвуд получил свой шанс на 60-й минуте, когда наносил удар головой с линии вратарской, но не попал в створ. До тех пор "дьяволы" молчали, а "Пэлас" в своих контратаках смотрелся даже предпочтительнее.
На 66-й минуте одна из контратак "орлов" завершилась голом Уилфрида Захи, однако взятие ворот не было засчитано — ивуарийский вингер получал мяч в офсайде.
Развязка наступила за 20 минут до конца, когда рефери Мартин Аткинсон, обратившись к монитору у бровки, назначил пенальти за попадание мяча в руку Линделефа. Де Хеа отразил удар Айю с 11-метровой отметки, однако голкипер МЮ слишком рано покинул линию ворот, и Заха со второй попытки все-таки удвоил счет — 0:2.
На 80-й минуте нелепый рикошет в штрафной позволил вышедшему на замну Ван де Беку отыграть один гол — 1:2. Однако спустя четыре минуты Заха восстановил прежнюю разницу в счете, легко ускользнув от Линделефа — 1:3.
"Юнайтед" разочаровал своей беззубостью в атаке и неповоротливостью в обороне. "Кристал Пэлас" блестяще использовал свое главное оружие — стремительные контратаки.
"Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
19.09.2020 21:30
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Последние комментарии:
МЮ впервые проиграл с января, а местные чепушилы ох как распетушились, любо дорого смотреть
(ответить)
В защите шрех магуар
В атаке ослик гринут
В полузашите фиона пеналдеш
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И это вот этого вот Брунотино сравнивали с Де Брейне? Серьезно?
(ответить)
ваще по идее арс вполне может место мю в 4-ке занять, если мю продолжит исполнять такую хуету в позиционке с обрезом каждым 2-3 пасом...это реально был ужасный матч от мю
(ответить)
Весело однако)
(ответить)
У МЮ наблюдается позитивный темп развития
(ответить)
Мельников на ОККО) Опять этого соплежуя вытащили. Зачем вообще его откопали?
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Манчестер Юнайтед клуб пидорасов. Забыли?
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А где же хуесос kojan? Видать опять на шкурке прыгает.
(ответить)
Ух ты сколько народу здесь обсуждают матч середняков МБЮ и КП)))
ЛИВЕРПУЛЬ НАВСЕГДА
(ответить)
6ля, мне так лень чет писать, гнобить слабых, не скамопид0ров и так загнали в подшкнарье что сидят тише гг, пох.уй на них даже както
(ответить)
https://www.instagram.com/p/CFU5H9nFxXF/
ну какой же топ Бэйл!!
COYS!
(ответить)
28 ноября: Майк Тайсон vs. Рой Джонс. Поединок, который опоздал на 15-20 лет.
Надеюсь не фрэндшип бой. Впервые Тайсон будет противостоять боксеру, который настолько по скорости превосходит его самого и всех его соперников вместе взятых
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короче план спасению юнайтед
сульшера спортивным директором или ответственным за подбор игроков для трансферов или куда-нибудь чтобы не обидеть
покетино в тренеры/менеджеры
погба обменять на варана (надавить на то как обосрался варан в лч)
санчо за сотку
и может быть МОЖЕТ БЫТЬ мю займет 3 место и зацепит кубок какой
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вооот
уже пошло дело
https://socceronsunday.com/article/solskjaer-to-woodward-just-sign-someone-you-clown/
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Завтра уверенная победа над челсей и целая неделька вакханалии скаузеров на сайте:)
YNWA гегемоны!)
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Мю - бестрофейные зеропуки
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19.09.2020 21:42 #
frisby
эй! пригласите kojan . я снова с удовольствием испражнюсь жидким калом ему на лицо. ТЫ ХДЕ ДЫРЯВЫЙ КАКОЛ? вылазь мразь или прокукарекай из под шконки
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Источник: http://fapl.ru/posts/81037/?c=1#c7209601
ахаххахахаххахахаххахахахаххаха
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Щас бы обсуждать матч середнячков на главной.
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Это другой, новый МЮ
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