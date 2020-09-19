"Юнайтед" снова проиграл дома "Пэлас"

Уилфрид Заха "Манчестер Юнайтед" второй сезон подряд проиграл дома "Кристал Пэлас", на сей раз потерпев поражение со счетом 1:3.

Единственный новичок "красных дьяволов" в это трансферное окно Донни Ван де Бек расположился в запасе, как и провинившийся в сборной Англии Мейсон Гринвуд. Давид Де Хеа отправился защищать ворота. Скотт Мактоминей и Даниэль Джеймс вышли с первых минут.

У "орлов" произошло лишь одно изменение в старте относительно минимальной победы над "Саутгемптоном" — в состав влился Мамаду Сако.

Матч начался весьма неожиданно, потому что уже на седьмой минуте Джеффри Шлюпп сделал прострельую передачу с левого фланга из под Виктора Линделефа, а Андрос Таунсенд на дальнем краю вратарской опередил Люка Шоу и в касание поразил ворота — 0:1.

В дальнейшем "Юнайтед" владел подавляющим преимуществом, разыгрывая мяч на подступах к чужой штрафной, но серьезных проблем голкиперу "Пэлас" Висенте Гуаите не создавал.

А вот "Пэлас" перед самым перерывом вполне мог удвоить счет. Джордан Айю раскачал в штрафной Мактоминея и затем пробил, однако Давид Де Хеа спас свою команду.

Неудивительно, что главный тренер хозяев Оле Гуннар Сульшер уж в перерыве выпустил Гринвуда, заменив Джеймса.

Гринвуд получил свой шанс на 60-й минуте, когда наносил удар головой с линии вратарской, но не попал в створ. До тех пор "дьяволы" молчали, а "Пэлас" в своих контратаках смотрелся даже предпочтительнее.

На 66-й минуте одна из контратак "орлов" завершилась голом Уилфрида Захи, однако взятие ворот не было засчитано — ивуарийский вингер получал мяч в офсайде.

Развязка наступила за 20 минут до конца, когда рефери Мартин Аткинсон, обратившись к монитору у бровки, назначил пенальти за попадание мяча в руку Линделефа. Де Хеа отразил удар Айю с 11-метровой отметки, однако голкипер МЮ слишком рано покинул линию ворот, и Заха со второй попытки все-таки удвоил счет — 0:2.

На 80-й минуте нелепый рикошет в штрафной позволил вышедшему на замну Ван де Беку отыграть один гол — 1:2. Однако спустя четыре минуты Заха восстановил прежнюю разницу в счете, легко ускользнув от Линделефа — 1:3.

"Юнайтед" разочаровал своей беззубостью в атаке и неповоротливостью в обороне. "Кристал Пэлас" блестяще использовал свое главное оружие — стремительные контратаки.

"Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2020 21:30

Количество просмотров Просмотров: 2999

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. rashford39 19.09.2020 22:15 # rashford39
    МЮ впервые проиграл с января, а местные чепушилы ох как распетушились, любо дорого смотреть

    (ответить)

  2. chr1s8rown 19.09.2020 22:12 # chr1s8rown
    В защите шрех магуар
    В атаке ослик гринут
    В полузашите фиона пеналдеш

    (ответить)

  3. lfc-in-my-heart 19.09.2020 22:04 # lfc-in-my-heart
    И это вот этого вот Брунотино сравнивали с Де Брейне? Серьезно?

    (ответить)

  4. thegodfather 19.09.2020 22:03 # thegodfather
    ваще по идее арс вполне может место мю в 4-ке занять, если мю продолжит исполнять такую хуету в позиционке с обрезом каждым 2-3 пасом...это реально был ужасный матч от мю

    (ответить)

  5. nemovista 19.09.2020 22:03 # nemovista
    Весело однако)

    (ответить)

  6. infamous 19.09.2020 22:02 # infamous
    У МЮ наблюдается позитивный темп развития

    (ответить)

  7. sausage 19.09.2020 22:02 # sausage
    Мельников на ОККО) Опять этого соплежуя вытащили. Зачем вообще его откопали?

    (ответить)

  8. gameboy 19.09.2020 22:01 # gameboy
    Манчестер Юнайтед клуб пидорасов. Забыли?

    (ответить)

  9. fanstevengerrard 19.09.2020 22:01 # fanstevengerrard
    А где же хуесос kojan? Видать опять на шкурке прыгает.

    (ответить)

  10. mansoor 19.09.2020 21:59 # mansoor
    Ух ты сколько народу здесь обсуждают матч середняков МБЮ и КП)))

    ЛИВЕРПУЛЬ НАВСЕГДА

    (ответить)

  11. bezviz 19.09.2020 21:58 # bezviz
    6ля, мне так лень чет писать, гнобить слабых, не скамопид0ров и так загнали в подшкнарье что сидят тише гг, пох.уй на них даже както

    (ответить)

  12. anabanana94 19.09.2020 21:57 # anabanana94
    https://www.instagram.com/p/CFU5H9nFxXF/

    ну какой же топ Бэйл!!


    COYS!

    (ответить)

  13. staryi-eblan 19.09.2020 21:57 # staryi-eblan
    28 ноября: Майк Тайсон vs. Рой Джонс. Поединок, который опоздал на 15-20 лет.

    Надеюсь не фрэндшип бой. Впервые Тайсон будет противостоять боксеру, который настолько по скорости превосходит его самого и всех его соперников вместе взятых

    (ответить)

  14. sir-alexferguson 19.09.2020 21:55 # sir-alexferguson
    короче план спасению юнайтед
    сульшера спортивным директором или ответственным за подбор игроков для трансферов или куда-нибудь чтобы не обидеть
    покетино в тренеры/менеджеры
    погба обменять на варана (надавить на то как обосрался варан в лч)
    санчо за сотку
    и может быть МОЖЕТ БЫТЬ мю займет 3 место и зацепит кубок какой

    (ответить)

  15. superperez101 19.09.2020 21:54 # superperez101
    вооот
    уже пошло дело

    https://socceronsunday.com/article/solskjaer-to-woodward-just-sign-someone-you-clown/

    (ответить)

  16. botan1k 19.09.2020 21:54 # botan1k
    Завтра уверенная победа над челсей и целая неделька вакханалии скаузеров на сайте:)

    YNWA гегемоны!)

    (ответить)

  17. xin 19.09.2020 21:53 # xin
    Мю - бестрофейные зеропуки

    (ответить)

  18. roberto-89 19.09.2020 21:52 # roberto-89
    19.09.2020 21:42 #
    frisby

    эй! пригласите kojan . я снова с удовольствием испражнюсь жидким калом ему на лицо. ТЫ ХДЕ ДЫРЯВЫЙ КАКОЛ? вылазь мразь или прокукарекай из под шконки
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/81037/?c=1#c7209601
    ахаххахахаххахахаххахахахаххаха

    (ответить)

  19. lovrentiy 19.09.2020 21:52 # lovrentiy
    Щас бы обсуждать матч середнячков на главной.

    (ответить)

  20. knvlay 19.09.2020 21:50 # knvlay
    Это другой, новый МЮ

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: