"Юнайтед" снова проиграл дома "Пэлас"

"Манчестер Юнайтед" второй сезон подряд проиграл дома "Кристал Пэлас", на сей раз потерпев поражение со счетом 1:3.

Единственный новичок "красных дьяволов" в это трансферное окно Донни Ван де Бек расположился в запасе, как и провинившийся в сборной Англии Мейсон Гринвуд. Давид Де Хеа отправился защищать ворота. Скотт Мактоминей и Даниэль Джеймс вышли с первых минут.



У "орлов" произошло лишь одно изменение в старте относительно минимальной победы над "Саутгемптоном" — в состав влился Мамаду Сако.



Матч начался весьма неожиданно, потому что уже на седьмой минуте Джеффри Шлюпп сделал прострельую передачу с левого фланга из под Виктора Линделефа, а Андрос Таунсенд на дальнем краю вратарской опередил Люка Шоу и в касание поразил ворота — 0:1.



В дальнейшем "Юнайтед" владел подавляющим преимуществом, разыгрывая мяч на подступах к чужой штрафной, но серьезных проблем голкиперу "Пэлас" Висенте Гуаите не создавал.



А вот "Пэлас" перед самым перерывом вполне мог удвоить счет. Джордан Айю раскачал в штрафной Мактоминея и затем пробил, однако Давид Де Хеа спас свою команду.



Неудивительно, что главный тренер хозяев Оле Гуннар Сульшер уж в перерыве выпустил Гринвуда, заменив Джеймса.



Гринвуд получил свой шанс на 60-й минуте, когда наносил удар головой с линии вратарской, но не попал в створ. До тех пор "дьяволы" молчали, а "Пэлас" в своих контратаках смотрелся даже предпочтительнее.



На 66-й минуте одна из контратак "орлов" завершилась голом Уилфрида Захи, однако взятие ворот не было засчитано — ивуарийский вингер получал мяч в офсайде.



Развязка наступила за 20 минут до конца, когда рефери Мартин Аткинсон, обратившись к монитору у бровки, назначил пенальти за попадание мяча в руку Линделефа. Де Хеа отразил удар Айю с 11-метровой отметки, однако голкипер МЮ слишком рано покинул линию ворот, и Заха со второй попытки все-таки удвоил счет — 0:2.



На 80-й минуте нелепый рикошет в штрафной позволил вышедшему на замну Ван де Беку отыграть один гол — 1:2. Однако спустя четыре минуты Заха восстановил прежнюю разницу в счете, легко ускользнув от Линделефа — 1:3.



"Юнайтед" разочаровал своей беззубостью в атаке и неповоротливостью в обороне. "Кристал Пэлас" блестяще использовал свое главное оружие — стремительные контратаки.



"Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче