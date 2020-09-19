Клопп: "Жота сделает "Ливерпуль" непредсказуемее"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что вингер Диогу Жота сделает "красных" более непредсказуемой командой.

Ранее в субботу "Ливерпуль" объявил о приобретении Жоты у "Вулверхэптона" по сделке стоимостью 45 миллионов фунтов, включая бонусы.



Клопп чувствует, что в лице 23-летнего португальца получил игрока, который по своему духу близок "красным" и который будет полезен за счет своей универсальности.



"Он тот игрок, которого мы сможем использовать столь многими способами. Ему 23 года, он далеко еще не законченный продукт, и у него такой большой потенциал. Он наделен скоростью, он может комбинировать, может обороняться, может прессинговать".



"Это приобретение просто сделает нас непредсказуемее и придаст нам дополнительные варианты игры по различным системам, потому что он может действовать практически на каждой позиции в нападении при схеме 4-3-3. Если мы будем играть с четырьмя полузащитниками, он может играть на обоих флангах".



"Он от природы наделен некоторыми вещами, которые есть и в нашей игре. Вроде желания, жадности и целеустремленности", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".