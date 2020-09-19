Клопп: "Жота сделает "Ливерпуль" непредсказуемее"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что вингер Диогу Жота сделает "красных" более непредсказуемой командой.
Ранее в субботу "Ливерпуль" объявил о приобретении Жоты у "Вулверхэптона" по сделке стоимостью 45 миллионов фунтов, включая бонусы.
Клопп чувствует, что в лице 23-летнего португальца получил игрока, который по своему духу близок "красным" и который будет полезен за счет своей универсальности.
"Он тот игрок, которого мы сможем использовать столь многими способами. Ему 23 года, он далеко еще не законченный продукт, и у него такой большой потенциал. Он наделен скоростью, он может комбинировать, может обороняться, может прессинговать".
"Это приобретение просто сделает нас непредсказуемее и придаст нам дополнительные варианты игры по различным системам, потому что он может действовать практически на каждой позиции в нападении при схеме 4-3-3. Если мы будем играть с четырьмя полузащитниками, он может играть на обоих флангах".
"Он от природы наделен некоторыми вещами, которые есть и в нашей игре. Вроде желания, жадности и целеустремленности", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".
19.09.2020 23:00
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Последние комментарии:
Огонь
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Отличное приобретение.Как раз из таких неограненых апмазов Клопп делает настоящие бриллианты. При схеме 4-3-3 нужен универсальный игрок,который будет играть и в нападении и на позиции box-tu-box...Еще нужно обязательно купить центрдефа на место ушедшего Ловрена.Иначе Клопп может стать заложником идиотской ситуации в которой оказался Гвардиола в прошлом году,когда он фактически остался с одним целым центральным защитником,что в целом и предопределила судьбу титула.Пусть он будет говнарем как Ловрен,но главное что бы он был!!
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Выглядит это так.., как будто нужно бонусы на карточке дисконтной использовать
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усадит салаха на банку
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Этот аклкаш совсем уде поплыл
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