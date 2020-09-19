Гарет Бэйл вернулся в "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" подтвердил возвращение в клуб вингера "Реала" Гарета Бэйла на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2020/21.

Семь лет назад "Реал" обновил мировой трансферный рекорд, заплатив "шпорам" 85.3 млн. фунтов за Бэйла. С тех пор Гарет выиграл два титула Ла Лиги, Кубок Испании, четыре Лиги Чемпионов, два Суперкубка Европы и три клубных Чемпионата Мира.



В прошлом сезоне Бэйл сыграл только 20 матчей за "Реал", а отношения Гарета с главным тренером Королевского клуба Зинедином Зиданом перешли в стадию открытого противостояния.



В конце концов стороны решили, что им лучше расстаться. Это позволило "шпорам" вернуть 31-летнего валлийца, большую часть зарплаты которого будет субсидировать "Реал" — 380 из 600 тыс. фунтов в неделю, как предполагает The Telegraph.



Выступать за команду Жозе Моуриньо Бэйл будет под 9-м номером.



Добавим, что Бэйл прилетел в Лондон на частном самолете Даниэля Леви с травмой, которую получил во время недавней поездки в сборную Уэльса. Восстановление Гарета займет около четырех недель.



