Гарет Бэйл вернулся в "Тоттенхэм"

Гарет Бэйл "Тоттенхэм" подтвердил возвращение в клуб вингера "Реала" Гарета Бэйла на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2020/21.

Семь лет назад "Реал" обновил мировой трансферный рекорд, заплатив "шпорам" 85.3 млн. фунтов за Бэйла. С тех пор Гарет выиграл два титула Ла Лиги, Кубок Испании, четыре Лиги Чемпионов, два Суперкубка Европы и три клубных Чемпионата Мира.

В прошлом сезоне Бэйл сыграл только 20 матчей за "Реал", а отношения Гарета с главным тренером Королевского клуба Зинедином Зиданом перешли в стадию открытого противостояния.

В конце концов стороны решили, что им лучше расстаться. Это позволило "шпорам" вернуть 31-летнего валлийца, большую часть зарплаты которого будет субсидировать "Реал" — 380 из 600 тыс. фунтов в неделю, как предполагает The Telegraph.

Выступать за команду Жозе Моуриньо Бэйл будет под 9-м номером.

Добавим, что Бэйл прилетел в Лондон на частном самолете Даниэля Леви с травмой, которую получил во время недавней поездки в сборную Уэльса. Восстановление Гарета займет около четырех недель.

Гарет Бэйл


Метки аренда, Бэйл, Реал, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2020 20:10

Количество просмотров Просмотров: 1435

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Последние комментарии:




  1. xin 19.09.2020 20:43 # xin
    ахахах ору со скама, глотают в собственном туалете. Аве смеагол

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  2. roberto-89 19.09.2020 20:41 # roberto-89
    му му вперед шлюхи конченые (((((( бля суки как так можно играть (((( рот сафа чот не помогает в натуре еж же (((((

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  3. januzaj00 19.09.2020 20:40 # januzaj00
    Трансферы хорошие у ттх, но с Моуром толку не будет

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  4. anabanana94 19.09.2020 20:38 # anabanana94
    Просто не верится.. Бэйл в Тоттенхэме!!! Просто детская радость!!! COYS!

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  5. kukuruzzo 19.09.2020 20:37 # kukuruzzo
    Дунули в подтрибунке веселящего, щас игра пойдет

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  6. lexa-arsenal 19.09.2020 20:36 # lexa-arsenal
    А чего Диегу жопа не на главной? Уже не топ трансфер?

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  7. thegodfather 19.09.2020 20:36 # thegodfather
    «Челси» заключил сделку по трансферу Эдуара Менди.

    Сумма трансфера — &#163;20 млн.

    [Matt Law]



    ну наконец-то.
    Уже давно новичков не подписывали...

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  8. goal 19.09.2020 20:36 # goal
    если вы ещё не видели плешь этого наемника-шантажиста то лучше и не смотрите, мерзкое зрелище, примерно такое же как и прошлая игра петунхэма

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  9. quavo 19.09.2020 20:33 # quavo
    Бэйл рип, так что чему тут радоваться хз

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  10. kos9k 19.09.2020 20:32 # kos9k
    Топовый трансфер в сильнейший клуб Лондона.

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  11. mancunia-planet 19.09.2020 20:32 # mancunia-planet
    Уезжал один, вернулся другой

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  12. thegodfather 19.09.2020 20:31 # thegodfather
    самое главное что вы еще не понял - бэйлу похуй как на реал, так и на шпор.
    этот трансфер - заслуга леви или кто там договаривался.
    бэйл не пошел на понижение зп...и если бы реал не пошел на уступку, куй бы бейл был в шпорах...бейлу покуй, ему главное свои 600к получать - и это факт.
    если бы он сильно хотел играть за шпор - он бы соглалсился на дефолтные по рынку 200к и перешел бы еще месяц назад.



    и это факт, ананабанана не гори...друг, но ему рил покуй на шпор

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  13. petertosh 19.09.2020 20:31 # petertosh
    Это конечно игрочище! Круто былоб на него посмотреть набравшего форму, но не исключено что будет лечиться две трети сезона или в опалу к Моуру попадёт...

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  14. anabanana94 19.09.2020 20:30 # anabanana94
    КРАСИВО!!! ФАПЛ ЛИЛЕЙНО БЕЛЫЙ!

    COYS! COYS! COYS!

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  15. gucman 19.09.2020 20:29 # gucman
    Как там скамчестер сосальтед

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  16. gameboy 19.09.2020 20:29 # gameboy
    Для мю борьба за лигу Европы это максимум.

    Сульшер главный тренер великого некогда клуба, вы серьёзно?
    Я понимаю там середняку потипу МЮ когда саф туда пришёл молодой и перспективный, а сейчас то нахуя такое мутить?

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  17. lexa-arsenal 19.09.2020 20:29 # lexa-arsenal
    Инвертон будет ебать своих шлюшек из мерсисайда, тьяго с жопой уже ссутся в штанишки

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  18. ba-29 19.09.2020 20:29 # ba-29
    А вот это уже мощно. Пору уже начинать играть в футбол. Главное чтобы хрусталём не зазвенел.

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  19. januzaj00 19.09.2020 20:28 # januzaj00
    Бля манки я хуею, какой нах теллес и санчо. Атаку будем в самом конце усиливать после обороны на всех позициях

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  20. sir-alexferguson 19.09.2020 20:27 # sir-alexferguson
    на бейла похyй. сумеет показать класс в шпорах ну и ладно. насчет регилона жалко но не смертельно. нехyй реалу играть с юнайтед

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