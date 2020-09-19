Гарет Бэйл вернулся в "Тоттенхэм"
"Тоттенхэм" подтвердил возвращение в клуб вингера "Реала" Гарета Бэйла на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2020/21.
Семь лет назад "Реал" обновил мировой трансферный рекорд, заплатив "шпорам" 85.3 млн. фунтов за Бэйла. С тех пор Гарет выиграл два титула Ла Лиги, Кубок Испании, четыре Лиги Чемпионов, два Суперкубка Европы и три клубных Чемпионата Мира.
В прошлом сезоне Бэйл сыграл только 20 матчей за "Реал", а отношения Гарета с главным тренером Королевского клуба Зинедином Зиданом перешли в стадию открытого противостояния.
В конце концов стороны решили, что им лучше расстаться. Это позволило "шпорам" вернуть 31-летнего валлийца, большую часть зарплаты которого будет субсидировать "Реал" — 380 из 600 тыс. фунтов в неделю, как предполагает The Telegraph.
Выступать за команду Жозе Моуриньо Бэйл будет под 9-м номером.
Добавим, что Бэйл прилетел в Лондон на частном самолете Даниэля Леви с травмой, которую получил во время недавней поездки в сборную Уэльса. Восстановление Гарета займет около четырех недель.
19.09.2020 20:10
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Последние комментарии:
ахахах ору со скама, глотают в собственном туалете. Аве смеагол
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му му вперед шлюхи конченые (((((( бля суки как так можно играть (((( рот сафа чот не помогает в натуре еж же (((((
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Трансферы хорошие у ттх, но с Моуром толку не будет
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Просто не верится.. Бэйл в Тоттенхэме!!! Просто детская радость!!! COYS!
(ответить)
Дунули в подтрибунке веселящего, щас игра пойдет
(ответить)
А чего Диегу жопа не на главной? Уже не топ трансфер?
(ответить)
«Челси» заключил сделку по трансферу Эдуара Менди.
Сумма трансфера — £20 млн.
[Matt Law]
ну наконец-то.
Уже давно новичков не подписывали...
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если вы ещё не видели плешь этого наемника-шантажиста то лучше и не смотрите, мерзкое зрелище, примерно такое же как и прошлая игра петунхэма
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Бэйл рип, так что чему тут радоваться хз
(ответить)
Топовый трансфер в сильнейший клуб Лондона.
(ответить)
Уезжал один, вернулся другой
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самое главное что вы еще не понял - бэйлу похуй как на реал, так и на шпор.
этот трансфер - заслуга леви или кто там договаривался.
бэйл не пошел на понижение зп...и если бы реал не пошел на уступку, куй бы бейл был в шпорах...бейлу покуй, ему главное свои 600к получать - и это факт.
если бы он сильно хотел играть за шпор - он бы соглалсился на дефолтные по рынку 200к и перешел бы еще месяц назад.
и это факт, ананабанана не гори...друг, но ему рил покуй на шпор
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Это конечно игрочище! Круто былоб на него посмотреть набравшего форму, но не исключено что будет лечиться две трети сезона или в опалу к Моуру попадёт...
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КРАСИВО!!! ФАПЛ ЛИЛЕЙНО БЕЛЫЙ!
COYS! COYS! COYS!
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Как там скамчестер сосальтед
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Для мю борьба за лигу Европы это максимум.
Сульшер главный тренер великого некогда клуба, вы серьёзно?
Я понимаю там середняку потипу МЮ когда саф туда пришёл молодой и перспективный, а сейчас то нахуя такое мутить?
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Инвертон будет ебать своих шлюшек из мерсисайда, тьяго с жопой уже ссутся в штанишки
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А вот это уже мощно. Пору уже начинать играть в футбол. Главное чтобы хрусталём не зазвенел.
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Бля манки я хуею, какой нах теллес и санчо. Атаку будем в самом конце усиливать после обороны на всех позициях
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на бейла похyй. сумеет показать класс в шпорах ну и ладно. насчет регилона жалко но не смертельно. нехyй реалу играть с юнайтед
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