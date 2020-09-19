"Ливерпуль" продал Хувера в "Вулверхэмптон"

Ки-Яна Хувер Защитник Ки-Яна Хувер официально завершил свой переход из "Ливерпуля" в "Вулверхэмптон".

Получив базовое футбольное образование на родине в АЗ и "Аяксе", в 2018 году Хувер присоединился к "Ливерпулю".

Всего Ки-Яна сыграл четыре матча за первую команду "красных" и забил единственный гол — против "МК Донс" в Кубке Лиги в прошлом сезоне.

Теперь 18-летний голландец продолжит свое развитие в "Вулверхэмптоне", с которым он заключил контракт до 2025 года.

"Волки" заплатят за Хувера 9 миллионов фунтов, а еще 4.5 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.


Метки Вулверхэмптон, Ливерпуль, трансферы, Хувер

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2020 17:00

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  1. mikkiynwa 19.09.2020 17:09 # mikkiynwa
    Волки" заплатят за Хувера 9 миллионов фунтов, а еще 4.5 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.

    Источник: http://fapl.ru/posts/81030/

    +15 процентов с последующей перепродажи)

    Купим, кстати, за 90 к, кек

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  2. kos9k 19.09.2020 17:08 # kos9k
    Жаль, что без опции обратного выкупа.

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