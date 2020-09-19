"Ливерпуль" продал Хувера в "Вулверхэмптон"

Защитник Ки-Яна Хувер официально завершил свой переход из "Ливерпуля" в "Вулверхэмптон".

Получив базовое футбольное образование на родине в АЗ и "Аяксе", в 2018 году Хувер присоединился к "Ливерпулю".



Всего Ки-Яна сыграл четыре матча за первую команду "красных" и забил единственный гол — против "МК Донс" в Кубке Лиги в прошлом сезоне.



Теперь 18-летний голландец продолжит свое развитие в "Вулверхэмптоне", с которым он заключил контракт до 2025 года.



"Волки" заплатят за Хувера 9 миллионов фунтов, а еще 4.5 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.