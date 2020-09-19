"Ливерпуль" продал Хувера в "Вулверхэмптон"
Защитник Ки-Яна Хувер официально завершил свой переход из "Ливерпуля" в "Вулверхэмптон".
Получив базовое футбольное образование на родине в АЗ и "Аяксе", в 2018 году Хувер присоединился к "Ливерпулю".
Всего Ки-Яна сыграл четыре матча за первую команду "красных" и забил единственный гол — против "МК Донс" в Кубке Лиги в прошлом сезоне.
Теперь 18-летний голландец продолжит свое развитие в "Вулверхэмптоне", с которым он заключил контракт до 2025 года.
"Волки" заплатят за Хувера 9 миллионов фунтов, а еще 4.5 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.
19.09.2020 17:00
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Волки" заплатят за Хувера 9 миллионов фунтов, а еще 4.5 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.
Источник: http://fapl.ru/posts/81030/
+15 процентов с последующей перепродажи)
Купим, кстати, за 90 к, кек
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Жаль, что без опции обратного выкупа.
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