Светская хроника за пятницу

"Арсенал" договорился с Уссемом Ауаром. Деле Алли стал целью для ПСЖ и "Интера". Гарет Бэйл забронировал поле для гольфа пятницу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

В качестве альтернатив Джейдону Санчо "Манчестер Юнайтед" рассматривает Ивана Перишича из "Интера", Кингсли Комана из "Баварии" и Дугласа Косту из "Ювентуса". (ESPN)



Агент Калиду Кулибали отвел "Манчестер Сити" еще 10 дней на согласование трансфера защитника "Наполи". (Corriere del Mezzogiorno)



"Арсенал" согласовал условия личного контракта с полузащитником "Лиона" Уссемом Ауаром. (Daily Star)



Полузащитник "Арсенала" Лукас Торрейра близок к переходу в "Торино" на правах аренды. (Daily Star)



Защитник "Арсенала" Сеад Колашинац хочет вернуться в Германию по причинам семейного характера. (Sky Sports)



Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли стал целью для ПСЖ и "Интера". (Daily Mail)



"Дженоа" договорился с "Челси" об аренде правого защитника Давиде Дзаппакосты. (Di Marzio)



Полузащитник Коннор Галлахер заключил новый пятилетний контракт с "Челси" и был отправлен в аренду в "Вест Бромвич". (Daily Mail)



"Ливерпуль" согласен продать нападающего Риана Брюстера за 20 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Уотфорд" потребует минимум 40 миллионов фунтов за вингера Исмаилу Сарра. (Daily Mirror)



Защитник "Бернли" Джеймс Тарковски остается целью для "Лестера". (Sky Sports)



Нападающий "Астон Виллы" Мбвана Саматта может перейти в "Вест Бромвич" вместо "Фенербахче". (The Sun)



Другое



На пятницу у вингера Гарета Бэйла забронирована игра в гольф с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви. (The Sun)



Некоторые клубы Премьер-Лиги, включая "Ливерпуль" и "Вест Хэм", вызвались оплатить тестирование на коронавирус своих соперников из Футбольной Лиги по 3-му раунду Кубка Лиги. (Daily Mail)



У главного тренера "Мидлсбро" Нила Уорнока был обнаружен коронавирус. (Sky Sports)



Клубы Премьер-Лиги требуют, чтобы Чемпионшип ввел потолок зарплат, прежде чем сможет рассчитывать на финансовую помощь от высшего дивизиона. (Daily Mail)



Нападающий "Сити" Серхио Агуэро рискует не поправиться к первому матчу своей команды в новом сезоне Премьер-Лиги. (Daily Mail)



Каждая сыгранная Гаретом Бэйлом минута в прошлом сезоне стоила "Реалу" 13,174 фунта. (Daily Mail)