Фердинад разочарован от того, что МЮ не покупает, как "Челси"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд выразил разочарование по поводу трансферной активности своего бывшего клуба, особенно на фоне "Челси".

В это трансферное окно "красные дьяволы" пока ограничились лишь покупкой полузащитника Донни Ван де Бека у "Аякса" за 40 миллионов фунтов.



При этом "Юнайтед" упустил Джуда Беллингема, никак не может договориться по Джейдону Санчо и, судя по всему, проиграл конкуренцию "Тоттенхэму" за Серхио Регилона и Гарета Бэйла.



Фердинанд мог бы отнестись к этому с пониманием, учитывая всю сложность трансферного рынка, однако агрессивная закупочная кампания "Челси" вызывает у Рио зависть.



"Фрэнк (Лэмпард) сделал так, что приобретение игроков выглядит чем-то обычным, выглядит так, словно это легко — как с гуся вода".



"Челси" совершенно по-другому ведет свои трансферные дела, нежели, например, моя команда "Манчестер Юнайтед".



"Никакой шумихи, ничего не происходит, и ты лишь видишь: бац — и сделка. Немного слухов — бац — и сделка".



"И это вызывает разочарование у меня и всех фанатов "Манчестер Юнайтед", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале Five.