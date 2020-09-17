Бербатов: "С Бэйлом у "Тоттенхэма" будет сильнейшая атака в Премьер-Лиге"

Экс-нападающий "Тоттенхэма" Димитар Бербатов убежден, что с Гаретом Бэйлом у "шпор" будет сильнейшая атака во всей Премьер-Лиге.

Накануне стало известно, что "Тоттенхэм" договорился с "Реалом" об аренде Бэйла на сезон 2020/21. По информации Sky Sports, вингер сборной Уэльса дожидается сигнала, чтобы на частном самолете улететь из Мадрида в Лондон.



Даже в свой 31 год, Бэйл станет серьезным усилением для команды Жозе Моуриньо, считает Бербатов. По мнению Димитара, только "Ливерпуль" со своим знаменитым трио нападения сможет сравниться с "Тоттенхэмом" по атакующей мощи.



"Это отличная новость для каждого, кто имеет отношение к клубу. Гарет любит "Тоттенхэм", там он впервые показал миру, на что способен".



"Его мастерство никуда не делось. В 31 год он по-прежнему способен играть определяющую роль в "Тоттенхэме". Это шаг назад, но в правильном направлении для удивительного игрока".



"Сложно сказать, сделает ли он в одиночку "Тоттенхэм" претендентом на титул, но это знак миру, что они способны на серьезные дела. Игроки в команде испытают воодушевление, как и потенциальные новички".



"Бэйл, Кейн, Сон, Алли — тренеры бы убили ради такого нападения. На бумаге у них будет сильнейшая линия нападения в лиге, наравне с "Ливерпулем".



"Наверное, Бэйл уже переписывается с Харри Кейном и другими игроками "Тоттенхэма", предвкушая встречу", — сообщил Бербатов Betfair.