Почеттино раскритиковал "Тоттенхэм" за документальный фильм

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что ограничился 25 минутами при просмотре документального фильма про "шпор" от Amazon Prime.

Как известно, многосерийный фильм All or Nothing обозревает события прошлого сезона для "Тоттенхэма". Сезона, по ходу которого Почеттино был уволен из лондонского клуба.



Как раз на своем увольнении аргентинский тренер и его ассистент Хесус Перес и выключили телевизор. К удивлению Маурисио, это произошло слишком быстро.



"Мы с Хесусом посмотрели только первые 25 минут — до момента, когда мы покинули клуб. Мы посмотрели, и это была правдивая история, если честно".



"Такое впечатление, что они думали: "Окей, нам нужно показать, что Хесус, Тони (Хименес), Мигель (Д'Агостино), Себастьяно (Почеттино) и Маурисио были здесь, но к фильму это не относится".



"Если честно, мы ощущаем себя причастными, потому что нам было очень сложно открыть дверь для съемок Amazon. То был очень сложный момент для нас в "Тоттенхэме".



"Мы провели пять с половиной лет в клубе, и по сценарию нам отвели только 25 минут, чтобы оправдать наш уход из клуба".



"Но я понимаю: это кино снято, чтобы представить клуб в хорошем свете. Клуб не хочет, чтобы Amazon создавал проблемы после съемок".



"Я сочувствую Хесусу. Кажется, он появился в кадре единственный раз со мной".



"Хесус был суперменом. Он проводил по два-три часа утром, по два-три часа вечером на протяжении трех, четырех, пяти месяцев, организуя весь процесс съемок".



"Я знаю, что он не будет смотреть фильм, потому что это тяжело и больно для него после всего того времени и всех тех усилий, которые он потратил. Конечно, я могу понять его чувства сейчас", — сообщил Почеттино в подкасте Between The Lines.