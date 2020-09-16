Мерсон: "Не удивлюсь, если "Ливерпуль" финиширует четвертым"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон предупредил, что "Ливерпуль" рискует финишировать четвертым в Премьер-Лиге, если так и не потратится на усиление состава.

В это трансферное окно "красные" приобрели лишь Костаса Цимикаса на роль дублера для Энди Робертсона слева в обороне.



Защиту титула "Ливерпуль" начал с победы 4:3 над "Лидсом", и этот матч только укрепил уверенность Мерсона насчет того, что без реального усиления "красным" не выиграть снова Премьер-Лигу.



"Ты смотришь на голы, которые "Ливерпуль" пропустил против "Лидса", и думаешь: вау! Я просто думаю, что они ожидали втоптать "Лидс" в газон".



"Думаю, им нужно кого-нибудь купить, потому что иначе я не удивлюсь, если они финишируют четвертыми, и я так думал еще до матча".



"Эта прежняя команда, и многие их игроки играют каждую неделю. Виргил Ван Дейк не имеет права получить травму. Крайние защитники не имеют права получить травму. У них нет никого на замену тройке нападающих, если кто-нибудь из них травмируется".



"Я продолжаю это твердить, Одна известная сеть фастфуда продает больше картошки и бургеров, чем кто-либо другой, но они продолжают рекламировать себя. Ты должен тратить, чтобы остаться на вершине".



"Если "Манчестер Сити" сталкивается с травмами, они просто играют в стиле "мы забьем больше голов, чем вы". С дальнейшим течением сезона мы увидим, как "Манчестер Сити" будет ускоряться благодаря глубокому составу".



"Именно поэтому я переживаю насчет "Ливерпуля". Их пятеро-шестеро игроков должны играть каждую неделю, иначе команда становится гораздо слабее".



"Это сложнейшая лига в мире. В первую очередь ты должен быть в отличной физической форме. Твой пас не так важен, как физическая форма! Ты можешь быть лучшим распасовщиком в мире, но если ты не в форме, ты не играешь здесь. Только после этого скорость и пас имеют значение", — сообщил Мерсон в эфире.