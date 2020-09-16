Агент подтвердил, что Бэйл близок к возвращению в "Тоттенхэм"

Агент вингера "Реала" Гарета Бэйла подтвердил, что его клиент близок к возвращению в "Тоттенхэм".

Ранее в сентябре пресса сообщала, что вариант с приглашением Бэйла рассматривает "Манчестер Юнайтед", отчаявшийся согласовать трансфер Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии".



Однако главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо снова обставил свой предыдущий клуб, как и в случае с левым защитником Серхио Регилоном, чье приобретение лондонцы практически согласовали.



"Сделка близка, но еще не заключена. Это сложная сделка", — сообщил агент 31-летнего валлийца Джонатан Барнетт AFP.



На своей пресс-конференции в среду перед выездом к Болгарию к "Локомотиву" Моуриньо тоже высказался на эту тему.



"Я не комментирую гипотетические вещи. Гарет Бэйл — игрок "Реала". Я пытался купить его в "Реал", но в мой период там это оказалось невозможно. Тем не менее, позже президент последовал моим инстинктам и знаниям и в сезон, когда я ушел, он привел Гарета в клуб. Это не секрет, и Гарет знает об этом", — цитирует Моуриньо Goal.



Ожидается, что "Тоттенхэм" получит Бэйла на сезон 2020/21 без арендной планы и с субсидированием половины зарплаты.