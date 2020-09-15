Торрес сменил "Ливерпуль" на "Челси" из-за трофеев

Фернандо Торрес объяснил, почему в 2011 году ушел из "Ливерпуля" в "Челси".

Наколотив 81 гол в 142 матчах за "Ливерпуль" в течение трех с половиной лет, Торрес заслужил репутацию одного из лучших нападающих мира.



Однако за это время Фернандо не выиграл никаких трофеев, и именно это подтолкнуло его к переходу в "Челси", вместе с которым он стал победителем Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Кубка Англии.



"В "Ливерпуле" моя карьера достигла пика. Я прибыл в новый для себя город и совсем не разговаривал по-английски, но каждый в городе и клубе позволил мне почувствовать себя счастливым. Это было исключительно счастливое время".



"Мои отношения с фанатами и игроками в "Атлетико" были похожими. Фанаты "Ливерпуля" — особенные, и у меня всегда были очень близкие отношения с ними".



"Когда я покинул "Атлетико", команду своего сердца, моей целью было выигрывать трофеи. Я был суперсчастлив в "Ливерпуле".



"Однако клуб находился на пороге продажи, и то был сложный момент. Они продавали всех своих игроков и начали приглашать молодежь".



"Им требовалось шесть или семь лет для создания победоносной команды, и у меня не было этого времени".



"Мне нужно было избрать свой путь, и я отправился в "Челси". Я подумал, что этот клуб сможет предложить мне более высокие шансы на трофеи", — сообщил Торрес talkSPORT.



Также экс-игрок сборной Испании высказался по поводу долгожданного чемпионства "Ливерпуля" в минувшем сезоне.



"Я так рад, что "Ливерпуль" выиграл Премьер-Лигу, потому что они заслужили это. Особенно я был рад за болельщиков. Я знаю, как важно им было выиграть Премьер-Лигу".



"Они выиграли Лигу Чемпионов сезоном ранее, и это огромное достижение, но когда ты выступаешь за "Ливерпуль" и контактируешь с их людьми, ты понимаешь, насколько важно для них было вернуть себе титул".



"Спустя 30 лет они сделали это и сделали блестяще. Уверен, с этим составом они выиграл еще несколько титулов Премьер-Лиги в предстоящие годы", — добавил Торрес.