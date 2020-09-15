Торрес сменил "Ливерпуль" на "Челси" из-за трофеев
Фернандо Торрес объяснил, почему в 2011 году ушел из "Ливерпуля" в "Челси".
Наколотив 81 гол в 142 матчах за "Ливерпуль" в течение трех с половиной лет, Торрес заслужил репутацию одного из лучших нападающих мира.
Однако за это время Фернандо не выиграл никаких трофеев, и именно это подтолкнуло его к переходу в "Челси", вместе с которым он стал победителем Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Кубка Англии.
"В "Ливерпуле" моя карьера достигла пика. Я прибыл в новый для себя город и совсем не разговаривал по-английски, но каждый в городе и клубе позволил мне почувствовать себя счастливым. Это было исключительно счастливое время".
"Мои отношения с фанатами и игроками в "Атлетико" были похожими. Фанаты "Ливерпуля" — особенные, и у меня всегда были очень близкие отношения с ними".
"Когда я покинул "Атлетико", команду своего сердца, моей целью было выигрывать трофеи. Я был суперсчастлив в "Ливерпуле".
"Однако клуб находился на пороге продажи, и то был сложный момент. Они продавали всех своих игроков и начали приглашать молодежь".
"Им требовалось шесть или семь лет для создания победоносной команды, и у меня не было этого времени".
"Мне нужно было избрать свой путь, и я отправился в "Челси". Я подумал, что этот клуб сможет предложить мне более высокие шансы на трофеи", — сообщил Торрес talkSPORT.
Также экс-игрок сборной Испании высказался по поводу долгожданного чемпионства "Ливерпуля" в минувшем сезоне.
"Я так рад, что "Ливерпуль" выиграл Премьер-Лигу, потому что они заслужили это. Особенно я был рад за болельщиков. Я знаю, как важно им было выиграть Премьер-Лигу".
"Они выиграли Лигу Чемпионов сезоном ранее, и это огромное достижение, но когда ты выступаешь за "Ливерпуль" и контактируешь с их людьми, ты понимаешь, насколько важно для них было вернуть себе титул".
"Спустя 30 лет они сделали это и сделали блестяще. Уверен, с этим составом они выиграл еще несколько титулов Премьер-Лиги в предстоящие годы", — добавил Торрес.
15.09.2020 20:00
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Последние комментарии:
сук Миха зачем ты это делаешь щас колбасята ныть начнут эхэхэхэхэхэх
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Молодца,показал кто в доме хозяин.А то распетушатились здесь картонные.
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Колбасных. Вытирайтесь
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Эх Нандо нет такого игрока с такой техникой и грацией. Каждое его движение было красивым.Даже девки далекие от футбола текли от него. Был любимцем Ливерпуля стал вечным предателем. Погнался за чашками и деньгами трейтор поганый.
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Крутой был нап,так и не смог выйти на свой пик времен Ливерпуля.Вспомнил его гол Ньюкаслу и осознал что уже старый :D))
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https://www.youtube.com/watch?v=XlXw9RJggmk
Как так то уже 8 лет прошло? :(
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Эль-нино
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Норм чувак. И Ливерпуль не обидел, и Челси похвалил
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нассал в рот колбасникам
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