Светская хроника за вторник

"Манчестер Сити" задумывается о покупке Хосе Хименеса. "Ливерпуль" не будет спешить с предложением по Тиаго Алькантаре. Данни Роуз узнал по телевизору о том, что "Тоттенхэм" оставил его без номера на новый сезон. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Атлетико" отклонил предложение "Манчестер Сити" в 92 миллиона фунтов о покупке защитника Хосе Хименеса. (Marca)



"Сити" пока не выдвигал предложение по Хименесу, но действительно заинтересован в уругвайском защитнике. (Daily Mail)



"Наполи" дал "Сити" время до уикенда, чтобы согласовать приобретение защитника Калиду Кулибали. (Football Italia)



Отчаявшись согласовать трансфер Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии", "Манчестер Юнайтед" готов позвать в аренду вингера "Реала" Гарета Бэйла. (The Sun)



"Ливерпуль" дождется последней недели трансферного окна, чтобы сделать предложение по полузащитнику "Баварии" Тиаго Алькантаре. (talkSPORT)



"Фенербахче" обсуждает покупку нападающего "Ливерпуля" Дивока Ориги, который также интересен "Астон Вилле", "Ньюкаслу", "Брайтону и "Фулхэму". (Daily Mirror)



"Торино" обсуждает аренду полузащитника "Арсенала" Лукаса Торрейры с последующим выкупом. (Sky Sports)



Полузащитник "Удинезе" Родриго Де Пауль близок к переходу в "Лидс". (Daily Star)



"Вест Хэм" обдумывает новое предложение о покупке защитника "Бернли" Джеймса Тарковски. (Evening Standard)



"Вест Хэм" готов заплатить "Арсеналу" 5 млн. фунтов за сезон аренды защитника Роба Холдинга. (The Sun)



Защитник "Арсенал" Сеад Колашинац — еще одна цель для "Вест Хэма". (The Sun)



"Тоттенхэм" предлагает нападающему "Наполи" Аркадиушу Милику контракт с зарплатой в 90 тыс. фунтов в неделю. (Football Insider)



"Тоттенхэм" заинтересован в нападающем Александере Серлоте, который принадлежит "Кристал Пэлас". (The Independent)



Полузащитник "Челси" Конор Галлахер будет арендован "Вест Бромвичем". (Football.London)



Другое



Очередной раунд тестирования игроков и сотрудников клубов Премьер-Лиги на коронавирус дал четыре положительных результата. (BBC)



Защитник Данни Роуз узнал о том, что "Тоттенхэм" не выделил ему игровой номер на сезон 2020/21, по телевизору. (Daily Star)



Критика главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо в адрес своих игроков после поражения от "Эвертона" вызвала раскол в раздевалке. (Daily Mirror)



Футбольная Лига хочет получать дотацию от Премьер-Лиги в размере 22 млн. фунтов за каждый месяц без зрителей. (The Telegraph)



За пять лет "Вест Хэм" выплатил Дэвиду Голду и Дэвиду Салливану 17 млн. фунтов в качестве процентов по кредиту, предоставленному владельцами своему клубу. Похожие суммы своим владельцам в Премьер-Лиге платят только "Саутгемптон" и "Ливерпуль". (Daily Star)



Голд и Салливан не заинтересованы в продаже "Вест Хэма". (talkSPORT)