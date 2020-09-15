Лэмпард: "Очень доволен Кепой"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард выразил поддержку своему голкиперу Кепе Аррисабалаге после победы 1:3 над "Брайтоном".

Концовка минувшего сезона дала веский повод предположить, что Лэмпард окончательно разочаровался в Кепе. Намерение "синих" купить Эдуара Менди из "Ренна" только подкрепляет это ощущение.



Однако на матч первого тура Премьер-Лиги Лэмпард доверил защищать ворота именно Аррисабалаге, который пропустил уже со второго удара в створ. Тем не менее, у Фрэнка нет претензий к самому дорогому голкиперу в мире.



"Я очень доволен Кепой. Учитывая удар, не уверен, что я сам справился бы лучше. Однако я увидел в его игре больше уверенности. Кепа здесь, он наш голкипер, и я доволен им. Если мы приглашаем новичка для конкуренции, значит будет конкуренция. Это естественно для "Челси", и это должно быть на всех позициях в составе", — цитирует Лэмпарда The Guardian.



Также Фрэнк оценил дебют нападающего Тимо Вернера, который отметился заработанным пенальти на "Амекс".



"Я очень доволен Тимо. Когда мы говорим о Тимо, мы знаем, какие качества он добавляет команде".



"Мы видели его скорость в эпизоде с пенальти. Он демонстрировал свою скорость и в другие моменты, а также показал другие свои качества. Он будет большой угрозой для наших соперников, он очень мобильный центральный нападающий, который сможет быть очень полезным для нас".



"Так что это было славно. Тимо — один из тех, кто сыграл несколько матчей в предсезонный период и слегка набрал форму, и вы могли убедиться в этом сегодня вечером. Тимо получил ушиб, когда заработал пенальти, но мы надеемся, что это просто затекшая нога", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.