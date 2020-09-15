Лэмпард: "Очень доволен Кепой"

Кепа Аррисабалага и Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард выразил поддержку своему голкиперу Кепе Аррисабалаге после победы 1:3 над "Брайтоном".

Концовка минувшего сезона дала веский повод предположить, что Лэмпард окончательно разочаровался в Кепе. Намерение "синих" купить Эдуара Менди из "Ренна" только подкрепляет это ощущение.

Однако на матч первого тура Премьер-Лиги Лэмпард доверил защищать ворота именно Аррисабалаге, который пропустил уже со второго удара в створ. Тем не менее, у Фрэнка нет претензий к самому дорогому голкиперу в мире.

"Я очень доволен Кепой. Учитывая удар, не уверен, что я сам справился бы лучше. Однако я увидел в его игре больше уверенности. Кепа здесь, он наш голкипер, и я доволен им. Если мы приглашаем новичка для конкуренции, значит будет конкуренция. Это естественно для "Челси", и это должно быть на всех позициях в составе", — цитирует Лэмпарда The Guardian.

Также Фрэнк оценил дебют нападающего Тимо Вернера, который отметился заработанным пенальти на "Амекс".

"Я очень доволен Тимо. Когда мы говорим о Тимо, мы знаем, какие качества он добавляет команде".

"Мы видели его скорость в эпизоде с пенальти. Он демонстрировал свою скорость и в другие моменты, а также показал другие свои качества. Он будет большой угрозой для наших соперников, он очень мобильный центральный нападающий, который сможет быть очень полезным для нас".

"Так что это было славно. Тимо — один из тех, кто сыграл несколько матчей в предсезонный период и слегка набрал форму, и вы могли убедиться в этом сегодня вечером. Тимо получил ушиб, когда заработал пенальти, но мы надеемся, что это просто затекшая нога", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.


Метки Аррисабалага, Брайтон, Вернер, Лэмпард, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2020 06:00

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  1. makeewadim 15.09.2020 08:15 # makeewadim
    Понятно.. Звучит так: Я доволен Кепой, я доволен Тимо, а главное.. Я доволен собой!

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  2. h22o 15.09.2020 07:50 # h22o
    очень доволен Кепой, что не авоську натаскал, а лишь один гол)))

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  3. chelsea-69 15.09.2020 06:59 # chelsea-69
    Даже не надейся, хуй ты его кому впаришь

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