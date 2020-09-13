Экс-президент "Баварии" обвинил "Ливерпуль" и МЮ в шантаже

Тиаго Алькантара Экс-президент "Баварии" Ули Хенесс обрушился с критикой на "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", которые тянут с приобретением полузащитника Тиаго Алькантары.

Как известно, клуб из Мюнхена еще пару месяцев назад подтвердил, что Алькантара отказался от продления истекающего в следующем году контракта и хочет уйти.

По слухам, 29-летний испанец собирается продолжить карьеру в одном из топ-клубов Премьер-Лиги, однако пока у "Баварии" нет предложений, и это раздражает Хенесса.

"Это сложная ситуация. Некоторое время назад "Бавария" договорилась с ним о новом четырехлетнем контракте. Спустя несколько дней он сказал: "Я ищу новый вызов". И это совершенно нормально".

"Думаю, это очевидно, что у него его договоренность с "Ливерпулем" или "Манчестер Юнайтед". Или с ними обоими. Оба клуба блефуют, и никто не выходит на официальный контакт с "Баварией".

"На мой взгляд, это некрасиво. Они пытаются шантажировать нас, дожидаясь последней недели, чтобы сделать слабенькое предложение".

"В этой ситуации "Бавария" должна спросить себя: хотят они с этим мириться, или они скажут игроку, что тот должен остаться. Это будут горячие три недели до 5 октября", — сообщил Хенесс Sport1.


Метки Алькантара, Бавария, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2020 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1363

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. crazy-hulk 13.09.2020 20:51 # crazy-hulk
    Вам значит можно цену Сане сбивать, а другим аяяй нельзя)))

    (ответить)

  2. alexomck 13.09.2020 20:27 # alexomck
    лол, что за баварка такая, дабы гранды, уровня Ливерпуля, с ней считались:))

    (ответить)

  3. vyrentz 13.09.2020 20:13 # vyrentz
    Бедный и несчастный ФК Голливуд

    (ответить)

  4. fanstevengerrard 13.09.2020 20:02 # fanstevengerrard
    На мой взгляд, это некрасиво. Они пытаются шантажировать нас

    Источник: http://fapl.ru/posts/80910/

    Видать забыл как Бавария шантажировала тем, что не отпустит своих игроков в сборную.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: