Экс-президент "Баварии" обвинил "Ливерпуль" и МЮ в шантаже
Экс-президент "Баварии" Ули Хенесс обрушился с критикой на "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", которые тянут с приобретением полузащитника Тиаго Алькантары.
Как известно, клуб из Мюнхена еще пару месяцев назад подтвердил, что Алькантара отказался от продления истекающего в следующем году контракта и хочет уйти.
По слухам, 29-летний испанец собирается продолжить карьеру в одном из топ-клубов Премьер-Лиги, однако пока у "Баварии" нет предложений, и это раздражает Хенесса.
"Это сложная ситуация. Некоторое время назад "Бавария" договорилась с ним о новом четырехлетнем контракте. Спустя несколько дней он сказал: "Я ищу новый вызов". И это совершенно нормально".
"Думаю, это очевидно, что у него его договоренность с "Ливерпулем" или "Манчестер Юнайтед". Или с ними обоими. Оба клуба блефуют, и никто не выходит на официальный контакт с "Баварией".
"На мой взгляд, это некрасиво. Они пытаются шантажировать нас, дожидаясь последней недели, чтобы сделать слабенькое предложение".
"В этой ситуации "Бавария" должна спросить себя: хотят они с этим мириться, или они скажут игроку, что тот должен остаться. Это будут горячие три недели до 5 октября", — сообщил Хенесс Sport1.
13.09.2020 20:00
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Последние комментарии:
Вам значит можно цену Сане сбивать, а другим аяяй нельзя)))
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лол, что за баварка такая, дабы гранды, уровня Ливерпуля, с ней считались:))
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Бедный и несчастный ФК Голливуд
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На мой взгляд, это некрасиво. Они пытаются шантажировать нас
Источник: http://fapl.ru/posts/80910/
Видать забыл как Бавария шантажировала тем, что не отпустит своих игроков в сборную.
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