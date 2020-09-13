Экс-президент "Баварии" обвинил "Ливерпуль" и МЮ в шантаже

Экс-президент "Баварии" Ули Хенесс обрушился с критикой на "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", которые тянут с приобретением полузащитника Тиаго Алькантары.

Как известно, клуб из Мюнхена еще пару месяцев назад подтвердил, что Алькантара отказался от продления истекающего в следующем году контракта и хочет уйти.



По слухам, 29-летний испанец собирается продолжить карьеру в одном из топ-клубов Премьер-Лиги, однако пока у "Баварии" нет предложений, и это раздражает Хенесса.



"Это сложная ситуация. Некоторое время назад "Бавария" договорилась с ним о новом четырехлетнем контракте. Спустя несколько дней он сказал: "Я ищу новый вызов". И это совершенно нормально".



"Думаю, это очевидно, что у него его договоренность с "Ливерпулем" или "Манчестер Юнайтед". Или с ними обоими. Оба клуба блефуют, и никто не выходит на официальный контакт с "Баварией".



"На мой взгляд, это некрасиво. Они пытаются шантажировать нас, дожидаясь последней недели, чтобы сделать слабенькое предложение".



"В этой ситуации "Бавария" должна спросить себя: хотят они с этим мириться, или они скажут игроку, что тот должен остаться. Это будут горячие три недели до 5 октября", — сообщил Хенесс Sport1.