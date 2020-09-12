Де Брюйне предупредил "Ливерпуль" насчет защиты титула

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне предупредил "Ливерпуль", что защитить титул Премьер-Лиги сложнее, чем выиграть его.

Всего лишь год назад "Сити" стал первой за последнее десятилетие командой, сумевшей защитить чемпионское звание в Премьер-Лиге.



Теперь это попытается сделать "Ливерпуль", который в минувшем сезоне завоевал свой первый за последние 30 лет титул. Де Брюйне по своему опыту знает, какие сложности подстерегают команду Юргена Клоппа.



"Защитить титул оказалось сложнее, чем мы ожидали, и нам пришлось много сражаться с "Ливерпулем", чтобы выполнить задачу. Это сложнее в психологическом плане. Некоторые команды настраиваются серьезнее на тебя".



"Порой некоторым людям сложно воссоздать прежнее ощущение после победы. Даже если ваша команда не изменилась, воссоздать прежнее ощущение очень сложно".



"В жизни происходит много всего личного. Любая малейшая деталь может изменить тебя. Травма может изменить тебя. В футболе многое зависит от обстоятельств, да и выиграть титул сложно само по себе, не говоря уже о его защите".



"Думаю, "Ливерпуль" способен достичь прежнего уровня. Я не думаю, что для этого нужно менять состав. Но я не знаю, каковы их ощущения. Я не знаю, каково их желание. Это очень индивидуально", — сообщил Де Брюйне Daily Mail.