Клопп извинился перед Фергюсоном

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп извинился перед экс-наставником "Манчестер Юнайтед" сэром Алексом Фергюсоном, которого он разбудил в полчетвертого ночи.

Когда в июне "красные" оформили долгожданное чемпионство в Премьер-Лиге, Фергюсон направил своему коллеге поздравительное сообщение.



Клопп смог ответить на это сообщение только глубокой ночью, чем разбудил сэра Алекса. 78-летний шотландец вспомнил об этом, когда записывал видеообращение под вручение Юргену награды как Тренеру Года по версии LMA.



Спустя несколько недель Клопп все же решил извиниться перед старцем и объяснить, почему так произошло.



"Проблема в том, что я поздно вернулся в свой номер тем вечером и не смог сразу же заснуть. Поэтому я пробежался по сообщениям, и одно из них было от Алекса Фергюсона".



"Думаю, я просто вежливо ответил ему. Было около 3:30 или 4 часов утра, и я не ожидал, то его телефон будет рядом с кроватью. Я не хотел его будить. Если это случилось, тогда прошу прощения, Алекс!"



"С тех пор мы больше не контактировали. Он по-прежнему бывший тренер "Манчестер Юнайтед", и я не думаю, что он так уж сильно хочет разговаривать со мной об успехе "Ливерпуля". Он уважает наш успех, но это не самое приятное для него зрелище по телевизору!" — сообщил Клопп BT.