Беллерин стал акционером "Форест Грин"

Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин приобрел долю в клубе "Форест Грин Ровес" из Лиги Два.

В недавнем прошлом "Форест Грин" был признан ФИФА и ООН как самый экологически чистый футбольный клуб в мире.



Еще в 2015 году "Форест Грин" стал полностью веганским, а в 2017 получил статус первой в мире углеродно-нейтральной спортивной команды. Вскоре клуб также собирается построить 5-тысячный "экостадион" полностью из дерева, уже получив соответствующее разрешение.



Беллерин, который известен как борец за экологию и который недавно собрал средства на посадку 60 тысяч деревьев в лесах Амазонии, узнал о "Форест Грин" шесть лет назад, сыграв против этой команды в товарищеском матче.



Все это время 25-летний испанец поддерживал отношения с "Форест Грин", а теперь стал вторым крупнейшим акционером клуба из графства Глостершир.



The Guardian оценивает инвестиции Эктора в 250 тысяч фунтов — это около 2 процентов акций клуба.