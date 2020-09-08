Беллерин стал акционером "Форест Грин"

Эктор Беллерин Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин приобрел долю в клубе "Форест Грин Ровес" из Лиги Два.

В недавнем прошлом "Форест Грин" был признан ФИФА и ООН как самый экологически чистый футбольный клуб в мире.

Еще в 2015 году "Форест Грин" стал полностью веганским, а в 2017 получил статус первой в мире углеродно-нейтральной спортивной команды. Вскоре клуб также собирается построить 5-тысячный "экостадион" полностью из дерева, уже получив соответствующее разрешение.

Беллерин, который известен как борец за экологию и который недавно собрал средства на посадку 60 тысяч деревьев в лесах Амазонии, узнал о "Форест Грин" шесть лет назад, сыграв против этой команды в товарищеском матче.

Все это время 25-летний испанец поддерживал отношения с "Форест Грин", а теперь стал вторым крупнейшим акционером клуба из графства Глостершир.

The Guardian оценивает инвестиции Эктора в 250 тысяч фунтов — это около 2 процентов акций клуба.


Метки Арсенал, Беллерин, Форест Грин

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2020 11:00

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  1. manutd-20champ 08.09.2020 13:47 # manutd-20champ
    когда вырастут эти 60 тысяч деревьев в лесах Амазонии, тогда и построят экостадион.

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  2. danilych89 08.09.2020 13:12 # danilych89
    Вскоре клуб также собирается построить 5-тысячный "экостадион" полностью из дерева, уже получив соответствующее разрешение.

    Источник: http://fapl.ru/posts/80798/

    помнится, в истории английского футбола уже был случай с полностью деревянным стадионом. сгорел он знатно..

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  3. orkengun 08.09.2020 12:08 # orkengun
    сколько деревьев вырежут ради этого стадиона ? Веганы бля

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  4. sexan 08.09.2020 11:39 # sexan
    ...доля воровская...

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  5. alexeykrupnikov 08.09.2020 11:10 # alexeykrupnikov
    на повышение туда уйдет

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  6. john-jones 08.09.2020 11:05 # john-jones
    Борцы за экологию собираются строить стадион полностью из дерева, гениально.

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