Беллерин стал акционером "Форест Грин"
Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин приобрел долю в клубе "Форест Грин Ровес" из Лиги Два.
В недавнем прошлом "Форест Грин" был признан ФИФА и ООН как самый экологически чистый футбольный клуб в мире.
Еще в 2015 году "Форест Грин" стал полностью веганским, а в 2017 получил статус первой в мире углеродно-нейтральной спортивной команды. Вскоре клуб также собирается построить 5-тысячный "экостадион" полностью из дерева, уже получив соответствующее разрешение.
Беллерин, который известен как борец за экологию и который недавно собрал средства на посадку 60 тысяч деревьев в лесах Амазонии, узнал о "Форест Грин" шесть лет назад, сыграв против этой команды в товарищеском матче.
Все это время 25-летний испанец поддерживал отношения с "Форест Грин", а теперь стал вторым крупнейшим акционером клуба из графства Глостершир.
The Guardian оценивает инвестиции Эктора в 250 тысяч фунтов — это около 2 процентов акций клуба.
08.09.2020 11:00
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Последние комментарии:
когда вырастут эти 60 тысяч деревьев в лесах Амазонии, тогда и построят экостадион.
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Вскоре клуб также собирается построить 5-тысячный "экостадион" полностью из дерева, уже получив соответствующее разрешение.
Источник: http://fapl.ru/posts/80798/
помнится, в истории английского футбола уже был случай с полностью деревянным стадионом. сгорел он знатно..
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сколько деревьев вырежут ради этого стадиона ? Веганы бля
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...доля воровская...
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на повышение туда уйдет
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Борцы за экологию собираются строить стадион полностью из дерева, гениально.
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