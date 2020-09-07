"Ньюкасл" купил Каллума Уилсона

"Ньюкасл" объявил о приобретении нападающего "Борнмута" и сборной Англии Каллума Уилсона.

На протяжении последней недели отчаянную борьбу за Уилсона вели "Ньюкасл" и "Астон Вилла", причем бирмингемский клуб предложил на 1 миллион фунтов больше — 21 млн. против 20 млн. от "сорок".



Однако Каллум, поговорив с главным тренером "Ньюкасла" Стивом Брюсом, сделал выбор в пользу клуба с "Сент Джеймс Парк". Сегодня 28-летний нападающий заключил контракт до 2024 года и получил 9-й игровой номер.



За "Борнмут" Уилсон выступал с 2014 года, забив 67 голов в 187 матчах. За сборную Англии Каллум провел четыре игры.



"Это огромный клуб с великой историей. На протяжении многих лет здесь выступали отличные нападающие, и я попытаюсь повторить их успехи", — сообщил Уилсон.ы