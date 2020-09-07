"Ньюкасл" купил Каллума Уилсона

Каллум Уилсон "Ньюкасл" объявил о приобретении нападающего "Борнмута" и сборной Англии Каллума Уилсона.

На протяжении последней недели отчаянную борьбу за Уилсона вели "Ньюкасл" и "Астон Вилла", причем бирмингемский клуб предложил на 1 миллион фунтов больше — 21 млн. против 20 млн. от "сорок".

Однако Каллум, поговорив с главным тренером "Ньюкасла" Стивом Брюсом, сделал выбор в пользу клуба с "Сент Джеймс Парк". Сегодня 28-летний нападающий заключил контракт до 2024 года и получил 9-й игровой номер.

За "Борнмут" Уилсон выступал с 2014 года, забив 67 голов в 187 матчах. За сборную Англии Каллум провел четыре игры.

"Это огромный клуб с великой историей. На протяжении многих лет здесь выступали отличные нападающие, и я попытаюсь повторить их успехи", — сообщил Уилсон.ы


Метки Борнмут, Ньюкасл, трансферы, Уилсон

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2020 14:15

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  1. shearer1 07.09.2020 16:19 # shearer1
    "Это огромный клуб с великой историей. На протяжении многих лет здесь выступали отличные нападающие, и я попытаюсь повторить их успехи", — сообщил Уилсон.
    ыы

    Источник: http://fapl.ru/posts/80781/

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  2. brown-ale 07.09.2020 15:25 # brown-ale
    Курс на британизацию!

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  3. sellman 07.09.2020 14:22 # sellman
    Норм Касл усиливается.
    Может уже и попадут в 10.

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