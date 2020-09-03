Клубы Премьер-Лиги снова проголосовали против пяти замен
Повторное голосование о пяти заменах в сезоне Премьер-Лиги 2020/21 провалилось.
Лишь в прошлом месяце назад клубы Премьер-Лиги большинством голосов — 13 против семи — высказались против продления коронавирусного правила о пяти заменах на предстоящий сезон.
Такой результат не устроил большие команды, и "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал", и "Ливерпуль" заново принялись лоббировать идею о дополнительных заменах.
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, большой любитель ротации, даже публично обратился к своим коллегам — но услышан так и не был.
Как сообщает Sky Sports, повторное голосование, состоявшееся сегодня, не набрало необходимого кворума в 14 голосов, и это означает, что с нового сезона команды вернутся к привычным трем заменам.
Добавим, противники этой идеи объясняли свою позицию тем, что пять замен дают преимущество большим командам, которые обладают более глубокими составами.
03.09.2020 21:00
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Последние комментарии:
Юрген, нах ты за эти 5 замен топишь? У тебя на скамейке всего 2 игрока наберутся
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, большой любитель ротации
Источник: http://fapl.ru/posts/80707/
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кстати есть правда в том, что чем больше клуб, тем больше преимущества дают 5 замен
получилось бы изменение в пользу доминации топ таблицы, что плохо
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, большой любитель ротации
Источник: http://fapl.ru/posts/80707/?c=1
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клопп сосирует
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Клоун клоп нахуй стараешся за гвардижопу
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