Клубы Премьер-Лиги снова проголосовали против пяти замен

Юрген Клопп Повторное голосование о пяти заменах в сезоне Премьер-Лиги 2020/21 провалилось.

Лишь в прошлом месяце назад клубы Премьер-Лиги большинством голосов — 13 против семи — высказались против продления коронавирусного правила о пяти заменах на предстоящий сезон.

Такой результат не устроил большие команды, и "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал", и "Ливерпуль" заново принялись лоббировать идею о дополнительных заменах.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, большой любитель ротации, даже публично обратился к своим коллегам — но услышан так и не был.

Как сообщает Sky Sports, повторное голосование, состоявшееся сегодня, не набрало необходимого кворума в 14 голосов, и это означает, что с нового сезона команды вернутся к привычным трем заменам.

Добавим, противники этой идеи объясняли свою позицию тем, что пять замен дают преимущество большим командам, которые обладают более глубокими составами.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2020 21:00

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  1. beatles-red 03.09.2020 21:44 # beatles-red
    Юрген, нах ты за эти 5 замен топишь? У тебя на скамейке всего 2 игрока наберутся

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  2. wengerrrro 03.09.2020 21:41 # wengerrrro
    Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, большой любитель ротации

    Источник: http://fapl.ru/posts/80707/

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  3. liver4ever 03.09.2020 21:36 # liver4ever
    кстати есть правда в том, что чем больше клуб, тем больше преимущества дают 5 замен
    получилось бы изменение в пользу доминации топ таблицы, что плохо

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  4. suddenly 03.09.2020 21:09 # suddenly
    Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, большой любитель ротации

    Источник: http://fapl.ru/posts/80707/?c=1

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  5. sir-alexferguson 03.09.2020 21:04 # sir-alexferguson
    клопп сосирует

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  6. chr1s8rown 03.09.2020 21:03 # chr1s8rown
    Клоун клоп нахуй стараешся за гвардижопу

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