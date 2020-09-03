Клубы Премьер-Лиги снова проголосовали против пяти замен

Повторное голосование о пяти заменах в сезоне Премьер-Лиги 2020/21 провалилось.

Лишь в прошлом месяце назад клубы Премьер-Лиги большинством голосов — 13 против семи — высказались против продления коронавирусного правила о пяти заменах на предстоящий сезон.



Такой результат не устроил большие команды, и "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал", и "Ливерпуль" заново принялись лоббировать идею о дополнительных заменах.



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, большой любитель ротации, даже публично обратился к своим коллегам — но услышан так и не был.



Как сообщает Sky Sports, повторное голосование, состоявшееся сегодня, не набрало необходимого кворума в 14 голосов, и это означает, что с нового сезона команды вернутся к привычным трем заменам.



Добавим, противники этой идеи объясняли свою позицию тем, что пять замен дают преимущество большим командам, которые обладают более глубокими составами.