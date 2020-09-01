Приход Ван де Бека станет плохой новостью для Лингарда и Перейры

"Манчестер Юнайтед" активизирует свои попытки продать Джесси Лингарда и Андреса Перейру, как только завершит приобретение полузащитника "Аякса" Донни Ван де Бека.

Прямо сейчас Ван де Бек находится на пороге перехода в "Юнайтед". Сделка стоимостью 40 миллионов фунтов уже полностью согласована.



Бытует мнение, что Донни может стать заменой для Поля Погба, однако 27-летний француз никуда не уходит и вскоре начнет переговоры о новом контракте.



А вот для двух других игроков "Юнайтед" приход Ван де Бека является плохой новостью. Daily Mail ожидает, что Лингард и Перейра покинут "Олд Траффорд" до закрытия этого трансферного окна.



В центре поля главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер располагает упомянутым выше Погба, Бруну Фернандешем, Фредом, Неманьей Матичем, Скоттом Мактоминеем и Хуаном Матой, поэтому Джесси и Андреасу просто физически нет места в команде.