Ван Де Бек близок к переходу в "Юнайтед"
Полузащитник "Аякса" Донни Ван Де Бек находится на пороге перехода в "Манчестер Юнайтед".
Накануне Ван де Бек был отстранен от участия в товарищеском матче "Аякса" против "Айнтрахта", а главный тренер амстердамцев Эрик Тен Хаг поведал, что это связано с развитием событий вокруг будущего игрока.
По информации испанского издания Sport, Ван де Бек уже попрощался со своими партнерами по "Аяксу", а на следующей неделе прилетит в Манчестер, чтобы заключить контракт с "красными дьяволами".
Mundo Deportivo, другое испанское издание, и вовсе утверждает, что о трансфере 23-летнего игрока сборной Голландии, которого прежде сватали в "Реал" и "Барселону", может быть объявлено "в ближайшие часы".
Правды ради, авторитетное английское издание The Guardian высказывался куда осторожнее, лишь сообщая, что "Юнайтед" контактирует с агентами Ван де Бека и оценивает свои шансы заполучить Донни как "хорошие".
Добавим, трансфер Ван де Бека оценивается в 40 миллионов евро (36 млн. фунтов).
30.08.2020 18:00
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За копейки топаря купят!
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ну это конец карьеры Лингарда и Перейры в му
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