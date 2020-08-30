Ван Де Бек близок к переходу в "Юнайтед"

Полузащитник "Аякса" Донни Ван Де Бек находится на пороге перехода в "Манчестер Юнайтед".

Накануне Ван де Бек был отстранен от участия в товарищеском матче "Аякса" против "Айнтрахта", а главный тренер амстердамцев Эрик Тен Хаг поведал, что это связано с развитием событий вокруг будущего игрока.



По информации испанского издания Sport, Ван де Бек уже попрощался со своими партнерами по "Аяксу", а на следующей неделе прилетит в Манчестер, чтобы заключить контракт с "красными дьяволами".



Mundo Deportivo, другое испанское издание, и вовсе утверждает, что о трансфере 23-летнего игрока сборной Голландии, которого прежде сватали в "Реал" и "Барселону", может быть объявлено "в ближайшие часы".



Правды ради, авторитетное английское издание The Guardian высказывался куда осторожнее, лишь сообщая, что "Юнайтед" контактирует с агентами Ван де Бека и оценивает свои шансы заполучить Донни как "хорошие".



Добавим, трансфер Ван де Бека оценивается в 40 миллионов евро (36 млн. фунтов).