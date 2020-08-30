Ван Де Бек близок к переходу в "Юнайтед"

Донни Ван де Бек Полузащитник "Аякса" Донни Ван Де Бек находится на пороге перехода в "Манчестер Юнайтед".

Накануне Ван де Бек был отстранен от участия в товарищеском матче "Аякса" против "Айнтрахта", а главный тренер амстердамцев Эрик Тен Хаг поведал, что это связано с развитием событий вокруг будущего игрока.

По информации испанского издания Sport, Ван де Бек уже попрощался со своими партнерами по "Аяксу", а на следующей неделе прилетит в Манчестер, чтобы заключить контракт с "красными дьяволами".

Mundo Deportivo, другое испанское издание, и вовсе утверждает, что о трансфере 23-летнего игрока сборной Голландии, которого прежде сватали в "Реал" и "Барселону", может быть объявлено "в ближайшие часы".

Правды ради, авторитетное английское издание The Guardian высказывался куда осторожнее, лишь сообщая, что "Юнайтед" контактирует с агентами Ван де Бека и оценивает свои шансы заполучить Донни как "хорошие".

Добавим, трансфер Ван де Бека оценивается в 40 миллионов евро (36 млн. фунтов).


Метки Аякс, Ван де Бек, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2020 18:00

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  1. mancunia-planet 30.08.2020 18:42 # mancunia-planet
    За копейки топаря купят!

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  2. kler 30.08.2020 18:19 # kler
    ну это конец карьеры Лингарда и Перейры в му

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