Стало известно, почему трансфер Хаверца в "Челси" задерживается

Стала известна причина, по которой трансфер атакующего полузащитника "Байера" Кая Хаверца в "Челси" задерживается.

21-летний Хаверц должен стать очередной — и самой дорогой — покупкой "Челси" в это трансферное окно. Эта сделка состоится, как только два клуба преодолеют оставшиеся разногласия.



"Челси" и "Байер" уже согласовали компенсацию за Хаверца, и теперь лишь нужно уладить вопрос с активацией бонусов, которые будут зависеть от успехов Кая на "Стэмфорд Бридж".



"В Леверкузере нам сказали, что они надеялись договориться к пятнице, но я не уверен, удастся ли им это".



"Они очень близки, сойдясь в цене. Вопрос лишь в бонусах. "Челси" заплатит 80 миллионов евро сразу, затем еще 10 и еще 10. Вопрос в том — когда".



"В ходе переговоров "Челси" изначально предложил предусмотреть первый бонус за победу в Лиге Чемпионов, но "Байеру" это не слишком понравилось, потому что возможность выиграть Лигу Чемпионов не возникает каждый год".



"Но я думаю, скоро все произойдет", — издание Daily Star цитирует журналиста Bild Кристиана Фалька.