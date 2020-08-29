Стало известно, почему трансфер Хаверца в "Челси" задерживается

Кай Хаверц Стала известна причина, по которой трансфер атакующего полузащитника "Байера" Кая Хаверца в "Челси" задерживается.

21-летний Хаверц должен стать очередной — и самой дорогой — покупкой "Челси" в это трансферное окно. Эта сделка состоится, как только два клуба преодолеют оставшиеся разногласия.

"Челси" и "Байер" уже согласовали компенсацию за Хаверца, и теперь лишь нужно уладить вопрос с активацией бонусов, которые будут зависеть от успехов Кая на "Стэмфорд Бридж".

"В Леверкузере нам сказали, что они надеялись договориться к пятнице, но я не уверен, удастся ли им это".

"Они очень близки, сойдясь в цене. Вопрос лишь в бонусах. "Челси" заплатит 80 миллионов евро сразу, затем еще 10 и еще 10. Вопрос в том — когда".

"В ходе переговоров "Челси" изначально предложил предусмотреть первый бонус за победу в Лиге Чемпионов, но "Байеру" это не слишком понравилось, потому что возможность выиграть Лигу Чемпионов не возникает каждый год".

"Но я думаю, скоро все произойдет", — издание Daily Star цитирует журналиста Bild Кристиана Фалька.


Метки Байер, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2020 09:00

Количество просмотров Просмотров: 3353

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  1. lfc-krr 29.08.2020 10:43 # lfc-krr
    Стало известно, почему трансфер Хаверца в "Челси" задерживается

    Источник: http://fapl.ru/posts/80590/

    Ждут дня, когда хатико не придёт.

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  2. lovrentiy 29.08.2020 09:54 # lovrentiy
    10-ка за АПЛ,
    10-ка за ЛЧ.
    Вобщем Байерцы понимают, что это развод, и договариваются на 10-ку ЛЕ и 10-ку 6-е место.

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  3. gormartin 29.08.2020 09:35 # gormartin
    дрочат дрочат а потом раз и девка не дала или вообще как с Кепой не встает

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  4. sexan 29.08.2020 09:26 # sexan
    Как же это уже заебало.

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  5. acceptodessa 29.08.2020 09:24 # acceptodessa
    очередная кепа.

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  6. chr1s8rown 29.08.2020 09:05 # chr1s8rown
    за победу в Лиге Чемпионов, но "Байеру" это не слишком понравилось, потому что возможность выиграть Лигу Чемпионов не возникает каждый год".

    Источник: http://fapl.ru/posts/80590/
    Ахаха щельси

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