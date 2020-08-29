Стало известно, почему трансфер Хаверца в "Челси" задерживается
Стала известна причина, по которой трансфер атакующего полузащитника "Байера" Кая Хаверца в "Челси" задерживается.
21-летний Хаверц должен стать очередной — и самой дорогой — покупкой "Челси" в это трансферное окно. Эта сделка состоится, как только два клуба преодолеют оставшиеся разногласия.
"Челси" и "Байер" уже согласовали компенсацию за Хаверца, и теперь лишь нужно уладить вопрос с активацией бонусов, которые будут зависеть от успехов Кая на "Стэмфорд Бридж".
"В Леверкузере нам сказали, что они надеялись договориться к пятнице, но я не уверен, удастся ли им это".
"Они очень близки, сойдясь в цене. Вопрос лишь в бонусах. "Челси" заплатит 80 миллионов евро сразу, затем еще 10 и еще 10. Вопрос в том — когда".
"В ходе переговоров "Челси" изначально предложил предусмотреть первый бонус за победу в Лиге Чемпионов, но "Байеру" это не слишком понравилось, потому что возможность выиграть Лигу Чемпионов не возникает каждый год".
"Но я думаю, скоро все произойдет", — издание Daily Star цитирует журналиста Bild Кристиана Фалька.
29.08.2020 09:00
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Стало известно, почему трансфер Хаверца в "Челси" задерживается
Источник: http://fapl.ru/posts/80590/
Ждут дня, когда хатико не придёт.
(ответить)
10-ка за АПЛ,
10-ка за ЛЧ.
Вобщем Байерцы понимают, что это развод, и договариваются на 10-ку ЛЕ и 10-ку 6-е место.
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дрочат дрочат а потом раз и девка не дала или вообще как с Кепой не встает
(ответить)
Как же это уже заебало.
(ответить)
очередная кепа.
(ответить)
за победу в Лиге Чемпионов, но "Байеру" это не слишком понравилось, потому что возможность выиграть Лигу Чемпионов не возникает каждый год".
Источник: http://fapl.ru/posts/80590/
Ахаха щельси
(ответить)
Все комментарии к этой новости
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