Тиаго Силва стал очередным новичком "Челси"

Тиагу Силва Бывший защитник ПСЖ Тиаго Силва присоединился к "Челси", заключив с лондонским клубом однолетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.

Силва перебрался к "синим" на правах свободного агента из ПСЖ, где он провел восемь лет, сыграв более 200 матчей и завоевав семь титулов французской Лиги 1.

35-летний бразилец укрепит оборону "Челси", а также придаст опыта молодой команде Фрэнка Лэмпарда, которая ранее этим летом попрощалась с ветеранами Виллианом и Педро.

Силва стал уже третьим приобретением "синих" на этой неделе после защитников Бена Чилуэлла и Маланга Сарра. Правда, последний готовится уйти в аренду.

"Я так счастлив перейти в "Челси". Я рад стать частью захватывающей команды Фрэнка Лэмпарда на следующий сезон, и я пришел сюда сражаться за трофеи. Скоро увидимся, фанаты "Челси". Я надеюсь очень скоро сыграть на "Стэмфорд Бридж", — сообщил Силва.


Метки ПСЖ, Силва, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 233

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. royal-arsenal 28.08.2020 16:05 # royal-arsenal
    Пенсионер к пенсионерам. Всё верно

    (ответить)

  2. yamateh 28.08.2020 16:04 # yamateh
    Если взвешивать за и против, то однозначно это усиление для команды Лэмпарда, учитывая какую игру показывали в обороне. Пох на возраст, да где то может ему не хватит скорости, но во всем остальном Тиаго Силва топ защитник, который гремел до Ван Дейка. Всех с покупкой

    (ответить)

  3. empry 28.08.2020 16:04 # empry
    Лучшая трансферная кампания этого лета. Лэмпард продолжает удивлять. Невозможно не симпатизировать его работе в "Челси"

    (ответить)

  4. chronicle 28.08.2020 16:03 # chronicle
    Туберкулезник для отбросов ебаных из Щельси - самое оно

    (ответить)

  5. m-ballack 28.08.2020 16:03 # m-ballack
    Нормас Лэмпусик состав пересобирает, осталось урвать альтернативу Ларисе и ещё одного цз подписать.

    (ответить)

  6. alexomck 28.08.2020 16:01 # alexomck
    нашли замену Луизу:)

    (ответить)

  7. liverpo0ol 28.08.2020 16:00 # liverpo0ol
    35 лет защитнику

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: