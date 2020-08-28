Тиаго Силва стал очередным новичком "Челси"

Бывший защитник ПСЖ Тиаго Силва присоединился к "Челси", заключив с лондонским клубом однолетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.

Силва перебрался к "синим" на правах свободного агента из ПСЖ, где он провел восемь лет, сыграв более 200 матчей и завоевав семь титулов французской Лиги 1.



35-летний бразилец укрепит оборону "Челси", а также придаст опыта молодой команде Фрэнка Лэмпарда, которая ранее этим летом попрощалась с ветеранами Виллианом и Педро.



Силва стал уже третьим приобретением "синих" на этой неделе после защитников Бена Чилуэлла и Маланга Сарра. Правда, последний готовится уйти в аренду.



"Я так счастлив перейти в "Челси". Я рад стать частью захватывающей команды Фрэнка Лэмпарда на следующий сезон, и я пришел сюда сражаться за трофеи. Скоро увидимся, фанаты "Челси". Я надеюсь очень скоро сыграть на "Стэмфорд Бридж", — сообщил Силва.