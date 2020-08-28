Тиаго Силва стал очередным новичком "Челси"
Бывший защитник ПСЖ Тиаго Силва присоединился к "Челси", заключив с лондонским клубом однолетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.
Силва перебрался к "синим" на правах свободного агента из ПСЖ, где он провел восемь лет, сыграв более 200 матчей и завоевав семь титулов французской Лиги 1.
35-летний бразилец укрепит оборону "Челси", а также придаст опыта молодой команде Фрэнка Лэмпарда, которая ранее этим летом попрощалась с ветеранами Виллианом и Педро.
Силва стал уже третьим приобретением "синих" на этой неделе после защитников Бена Чилуэлла и Маланга Сарра. Правда, последний готовится уйти в аренду.
"Я так счастлив перейти в "Челси". Я рад стать частью захватывающей команды Фрэнка Лэмпарда на следующий сезон, и я пришел сюда сражаться за трофеи. Скоро увидимся, фанаты "Челси". Я надеюсь очень скоро сыграть на "Стэмфорд Бридж", — сообщил Силва.
28.08.2020 16:00
Просмотров: 233
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Пенсионер к пенсионерам. Всё верно
(ответить)
Если взвешивать за и против, то однозначно это усиление для команды Лэмпарда, учитывая какую игру показывали в обороне. Пох на возраст, да где то может ему не хватит скорости, но во всем остальном Тиаго Силва топ защитник, который гремел до Ван Дейка. Всех с покупкой
(ответить)
Лучшая трансферная кампания этого лета. Лэмпард продолжает удивлять. Невозможно не симпатизировать его работе в "Челси"
(ответить)
Туберкулезник для отбросов ебаных из Щельси - самое оно
(ответить)
Нормас Лэмпусик состав пересобирает, осталось урвать альтернативу Ларисе и ещё одного цз подписать.
(ответить)
нашли замену Луизу:)
(ответить)
35 лет защитнику
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий