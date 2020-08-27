Погба подхватил коронавирус

У полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба был диагностирован коронавирус.

Лишь в минувшее воскресенье Погба был замечен в одном из ресторанов Лондона вместе с беременной женой и парой друзей. Поль все еще находится в отпуске после выступления с "Юнайтед" в плей-офф Лиге Европы.



Однако теперь Погба отправится на карантин, о чем стало известно благодаря сборной Франции, куда Поль был вызван на предстоящие матчи против Швеции и Хорватии в Лиге Наций.



Место Погба в заявке французов займет юный Эдуардо Камавинга. Естественно, до тренировок с "красными дьяволами" Поль тоже допущен не будет, несмотря на отсутствие симптомов.



Также сборная Франции отчиталась, что COVID-19 был выявлен у полузащитника "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле.