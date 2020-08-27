Уже восемь игроков "Челси" е

Игроки Челси Количество игроков "Челси", которые находятся на карантине и не могут полноценно тренироваться, возросло до восьми.

Лишь сегодня утром стало известно, что приступившая к предсезонной подготовке команда Фрэнка Лэмпарда столкнулась со вспышкой коронавируса. Среди игроков, отправленных в самоизоляцию, назывались Мейсон Маунт, Тэмми Абрахэм, Фикайо Томори и Кристиан Пулишич, которые вместе отдыхали на острове Миконос.

Однако The Telegraph удалось выяснить, что на карантин также были посажены Жоржиньо, Росс Баркли, Эмерсон Палмери и Мичи Батшуайи.

У шести из этих восьми игроков был подтвержден COVID-19. Оставшиеся двое находились в тесном контакте с инфицированными, поэтому тоже были изолированы от команды, продолжающей подготовку к матчу против "Брайтона" 14 сентября.


Метки Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2020 14:00

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  1. liverpool1892est 27.08.2020 14:06 # liverpool1892est
    е-это ебанаты?

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  2. chelsea88 27.08.2020 14:01 # chelsea88
    Чё за нахер? Заголовок нормально напиши.

    (ответить)

  3. toha-bludsikir 27.08.2020 14:00 # toha-bludsikir
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Уже восемь игроков "Челси" е

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