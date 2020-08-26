"Челси" приобрел Бена Чилуэлла
"Челси" официально объявил о приобретении левого защитника Бена Чилуэлла из "Лестера". Это трансфер оценивается в 50 миллионов фунтов.
Чилуэлл заключил с "синими" контракт до 2025 года и стал третьим новичком команды Фрэнка Лэмпарда в это трансферное окно после Хакима Зийеша и Тимо Вернера.
23-летний Чилуэлл является продуктом академии "лис", сыграв более 120 матчей за родной клуб после своего дебюта в октябре 2015.
"Я рад присоединиться к "Челси" в столь захватывающее для клуба время. Я нахожусь в предвкушении того, что буду частью этой молодой и динамичной команды, ведомой Фрэнком Лэмпардом. Мы поборемся за трофеи в следующем сезоне, и мне не терпится начать. Надеюсь, не придется долго ждать момента, когда мы сыграем перед фанатами "Челси" на "Стэмфорд Бридж", — сообщил Чилуэлл.
26.08.2020 20:00
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Последние комментарии:
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что защитник Бен Чилуэлл не продается.
Уже через 10 дней трансферное окно в Англии официально откроется, и 23-летний Чилуэлл называется большой целью для "Челси" и "Манчестер Сити".
Однако Роджерс не испытывает никакой тревоги насчет возможной потери ключевого игрока и верит, что травмированный в данный момент Чилуэлл еще не сыграл свой последний матч за "лис".
"Он игрок "Лестера", и я совершенно не переживаю насчет него. У нас великолепная команда, которую мы хотим сохранить вместе".
"С нашей стороны нет намерений продать Чилуэлла, и нам не нужно этого делать. Он не продается", — цитирует Роджерса ESPN.
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развод за разводом на бабосы почтилсей
продать за полтос застекленного игрока это надо уметь
лестер красавчики
сперва слили за 80 дубину аля кокорин 2.0
теперь за писят раненого
два трансфера - 130 лямов
а лестер хорош
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Ливер в следующем сезоне будет максимум 3-м, как я и говорил. И то думаю Мю выбьет их из тройки.
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Не, ну как бы... норм... Чилавел.... Хотя.... )))
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Пока КОРОЛИ оформляют лучшего игрока Мира, щлегси покупают за 80 Лямов чеоивеллу))))
(ответить)
фулбеки за 50, где-то мы уже это видели)
(ответить)
Чемпик можно не начинать...
(ответить)
Лестер просит 80 млн за Магваера - МЮ платит 80 млн
Лестер просит 80 млн за Чилуэлла - Челси платит 50 млн
(ответить)
Напоминает истерический закуп Тотенхэмма во время тренерства Виллаш Боаша, с таким составом Челси будет бороться за 6 место
(ответить)
Ливерпуль купил Робертсона за 8 млн, Арсенал купил Тирни за 25 млн, лондонский футбольный клуб «Щленще» выложил все 80 за дно, которое не умеет обороняться, даже ещё и члена пососал впридачу. ЕХЕХЕХЕХЕХЕХЕАХХАХАХХАХААХХААХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАЭАЭАЭАЭАЭАЭАЭАЭАЭЭАЭАЭАЭАЭАЭАЭАЭАЭАЭАЭАЭЭАЭАЖАЖАЖАЖ.
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Очередной трансферный провал Щельчи
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нассали в рот колбасниам в очередной раз
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Искусственный интеллект нашел 50 новых экзопланет
Группа ученых из британского Университета Уорвика идентифицировала 50 новых экзопланет в космосе благодаря использованию алгоритма на основе искусственного интеллекта, который проанализировал старые данные Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Астрономы сначала тренировали алгоритм обнаруживать планеты на основе старых данных, которые собрал предыдущий телескоп Кеплер от NASA во время своего пребывания в космосе в течение девяти лет.
Уже когда алгоритм научился четко различать настоящие планеты от ложноположительных, тогда астрономы дали ему проанализировать старые наборы данных, которые еще не имели своего подтверждения. Там алгоритм и обнаружил 50 новых экзопланет.
«С точки зрения подтверждения планет, никто ранее не использовал технику машинного обучения», - заявил исследователь Дэвид Армстронг.
В то же время, ученые рекомендуют астрономам использовать несколько методов для подтверждения новых планет.
Скоро прилетят инопланетные человеки и отчпокают всех землян. Но есть секретные бункеры где можно будет переждать нашествие иноземцев, у меня есть возможность помочь вам спастись -1 место в бункере стоит 150$ спешите места ограниченны кому интересно пишите мне на ящик
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Ой какие же Челси топари, такой состав лютый собирается, всем на зависть
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трансферы по именам может и неплохие, но они не решают проблем лэмпарда.
этого же чилуэла в схеме с четверкой защитников надо страховать постоянно, как это делал сеюнджю в лестере.
вернера взяли просто потому, что появилась возможность из-за отказа ливерпуля, как его будут использовать, это тоже загадка, он - игрок пространства, ему не подходит ни роль столба, ни дриблера вскрывающего автобусы.
вот зиеш для разнообразия хорошо подойдет, это осмысленный трансфер.
исторически массовые закупы ни к чему хорошему не приводили. а тут молодой неопытный тренер, у которого явные нерешенные проблемы с опорной зоной, защитой и вратарем, будет подвержен огромному давлению из-за гигантских трат и ожиданий.
если объективно смотреть на ситуацию в целом, то сарри был более успешен, но его почему-то недобро вспоминают, а лэмпарда превозносят, хотя прослеживаются явные параллели в игре их команд, как они мощно начинали, но потом соперники раскусывали их, и они не могли вернуть прежнюю эффективность.
абрамовичу нужно приготовиться к тому, что его команда снова будет бороться лишь за четверку, иначе уже по традиции искать другого тренера
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Слишком дорогой для лазарета
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80 млн за эту деревяшку ААХАЭАЭААЭАЭЭАЭАЭАЭАЭАЭАЭАЭАЭАЭААЭАЭАЭАЭАЭАЭА.
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50 за него это средний прайс. Ни дорого, ни дешего. Пользу свою принесет.
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Лэмпс показал свое истинное лицо, сделал прицел на расово верных игроков, разгоняя гетто ниггерси. Красава, теперь бы еще от говна в старте избавиться по типу обой с бакойоками и нормас.
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Позовите плз Роберту 89 Миссони, отпраздную ей на лицо)) Эй, гнида, когда ты это прочитаешь, я уже забуду, кто ты такой, потому что ты никто ))))
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