"Челси" приобрел Бена Чилуэлла

"Челси" официально объявил о приобретении левого защитника Бена Чилуэлла из "Лестера". Это трансфер оценивается в 50 миллионов фунтов.

Чилуэлл заключил с "синими" контракт до 2025 года и стал третьим новичком команды Фрэнка Лэмпарда в это трансферное окно после Хакима Зийеша и Тимо Вернера.



23-летний Чилуэлл является продуктом академии "лис", сыграв более 120 матчей за родной клуб после своего дебюта в октябре 2015.



"Я рад присоединиться к "Челси" в столь захватывающее для клуба время. Я нахожусь в предвкушении того, что буду частью этой молодой и динамичной команды, ведомой Фрэнком Лэмпардом. Мы поборемся за трофеи в следующем сезоне, и мне не терпится начать. Надеюсь, не придется долго ждать момента, когда мы сыграем перед фанатами "Челси" на "Стэмфорд Бридж", — сообщил Чилуэлл.