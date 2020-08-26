"Ливерпуль пока не обращался к "Баварии" насчет Алькантары

Тиаго Алькантара Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что "Ливерпуль" пока не выходил на связь насчет приобретения полузащитника Тиаго Алькантары.

Сезон для Алькантары был завершен еще на прошлой неделе победой 1:0 над ПСЖ в финале Лиги Чемпионов, однако будущее Тиаго остается в подвешенным состоянии.

Известно, что Алькантара отказался от продления своего истекающего в следующем году контракта с "Баварией", однако клуб, который считается главным претендентом на 29-летнего испанца, все медлит.

"Мы постоянно читаем кучу всего насчет "Ливерпуль", но пока что они не обращались к нам".

"Вчера у нас была встреча с нашими сотрудниками, и вся его (Алькантары) семья была там. Они бродили по полю ("Альянц Арены") с чувством огромном ностальгии, как я бы сказал. Это было похоже на прощание, если он действительно решил уйти", — сообщил Румменигге Bild.


Метки Алькантара, Бавария, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2020 19:00

Количество просмотров Просмотров: 350

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. scholes18 26.08.2020 19:49 # scholes18
    мда, а скаузеры уже вовсю его в команду пилили.

    (ответить)

  2. abrec 26.08.2020 19:48 # abrec
    Скорее всего откажутся , денег то нет

    (ответить)

  3. januzaj00 26.08.2020 19:35 # januzaj00
    Пхахаха, они на своих сотрудников жмотят зп, какой к черту тиаго

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: