"Ливерпуль пока не обращался к "Баварии" насчет Алькантары

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что "Ливерпуль" пока не выходил на связь насчет приобретения полузащитника Тиаго Алькантары.

Сезон для Алькантары был завершен еще на прошлой неделе победой 1:0 над ПСЖ в финале Лиги Чемпионов, однако будущее Тиаго остается в подвешенным состоянии.



Известно, что Алькантара отказался от продления своего истекающего в следующем году контракта с "Баварией", однако клуб, который считается главным претендентом на 29-летнего испанца, все медлит.



"Мы постоянно читаем кучу всего насчет "Ливерпуль", но пока что они не обращались к нам".



"Вчера у нас была встреча с нашими сотрудниками, и вся его (Алькантары) семья была там. Они бродили по полю ("Альянц Арены") с чувством огромном ностальгии, как я бы сказал. Это было похоже на прощание, если он действительно решил уйти", — сообщил Румменигге Bild.