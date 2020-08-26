"Ливерпуль пока не обращался к "Баварии" насчет Алькантары
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что "Ливерпуль" пока не выходил на связь насчет приобретения полузащитника Тиаго Алькантары.
Сезон для Алькантары был завершен еще на прошлой неделе победой 1:0 над ПСЖ в финале Лиги Чемпионов, однако будущее Тиаго остается в подвешенным состоянии.
Известно, что Алькантара отказался от продления своего истекающего в следующем году контракта с "Баварией", однако клуб, который считается главным претендентом на 29-летнего испанца, все медлит.
"Мы постоянно читаем кучу всего насчет "Ливерпуль", но пока что они не обращались к нам".
"Вчера у нас была встреча с нашими сотрудниками, и вся его (Алькантары) семья была там. Они бродили по полю ("Альянц Арены") с чувством огромном ностальгии, как я бы сказал. Это было похоже на прощание, если он действительно решил уйти", — сообщил Румменигге Bild.
26.08.2020 19:00
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мда, а скаузеры уже вовсю его в команду пилили.
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Скорее всего откажутся , денег то нет
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Пхахаха, они на своих сотрудников жмотят зп, какой к черту тиаго
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