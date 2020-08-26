Светская хроника за среду

Светская хроника Луис Суарес может вернуться в Премьер-Лигу. Тьемуэ Бакайоко направляется назад в "Милан". "Ливерпуль" определился с заменой для Деяна Ловрена. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Нападающий Луис Суарес может покинуть "Барселону" этим летом и имеет варианты с клубами Премьер-Лиги и Серии А, а также с ПСЖ. (Sport)

ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" — главные претенденты на нападающего Лионеля Месси, решившего покинуть "Барселону". (Sport)

Экс-защитник "Юнайтед" Рио Фердинанд подтвердил, что наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард договаривается с Месси. (Goal)

Несмотря на разговор с новым главным тренером "Барселоны", полузащитник Филиппе Коутиньо все равно предпочитает вернуться в Премьер-Лигу, где в его услугах заинтересованы "Юнайтед", "Арсенал" и "Челси". (Marca)

"Юнайтед" охотится за полузащитником "Аякса" Донни Ван де Беком. (Manchester Evening News)

Защитник "Селтика" Кристоффер Айер может заменить Деяна Ловрена в "Ливерпуле". (Daily Star)

Полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко близок к возвращению в "Милан" на правах аренды. (Daily Star)

"Кристал Пэлас" согласовал стоимость нападающего КПР Эберечи Эзе в размере 20 млн. фунтов. (Sky Sports)

"Майнц" отклонил предложение "Кристал Пэлас" в 14 млн. фунтов о покупке нападающего Жан-Филиппа Матета, но переговоры продолжаются. (Te Guardian)

"Ньюкасл" заинтересован в аренде защитника "Арсенала" Роба Холдинга. (Dail Mail)

"Лестер" рассматривает Робина Госенса из "Аталанты" и Джо Брайана из "Фулхэма" на замену Бену Чилуэллу, который уходит в "Челси". (The Sun)

"Фулхэм" вступил в борьбу с несколькими другими клубами Премьер-Лиги за нападающего "Брентфорда" Олли Уоткинса. (Sky Sports)

Также на Уоткинса претендуют "Астон Вилла" и "Вест Бромвич". (Birmingham Live)

"Эвертон", "Лестер", "Саутгемптон" и "Лидс" просматривают 17-летнего защитника "Данди" Льюиса Нилсона. (Dundee Courier)

"Милан" стал очередным клубом, проявившим интерес к нападающему "Борнмута" Джошуа Кингу. (Daily Mail)

Другое

"Саутгемптон" в срочном порядке сменил титульного спонсора в преддверии нового сезона, и теперь на футболках "святых" будет красоваться эмблема Sportsbe.oi вместо LD Sports. (Daily Mail)

Перед стартом нового сезона всем игрокам покажут видео с предупреждением, что дискриминационные высказывания или поведение могут повлечь за собой 12-матчевую дисквалификацию. (The Times)

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик, сделавший требл в этом сезоне, получает только 7.2 млн. фунтов в год — меньше Оле Гуннара Сульшера из "Юнайтед" и вдвое меньше Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма". (The Sun)

Экс-защитник "Юнайтед" Дейли Блинд потерял сознание во время товарищеского матча "Аякса". (Sky Sports)

Бывший голкипер "Челси" Тибо Куртуа сфотографировался со змеей в зоопарке. Фанаты "синих" нашли это ироничным. (The Sun)


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Автор mihajlo   

Дата 26.08.2020 07:00

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  1. chr1s8rown 26.08.2020 07:16 # chr1s8rown
    Экс-защитник "Юнайтед" Рио Фердинанд подтвердил, что наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард договаривается с Месси. (Goal)

    Источник: http://fapl.ru/posts/80528/
    Лумпард больной чтоли

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  2. quavo 26.08.2020 07:16 # quavo
    кому нахуй нужны суарес и меси? только дол6оебы глорики могут хотеть этих распиареных пи9арасов получающих миллион в неделю , которые к тому же будут тянуть только и только в низ

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