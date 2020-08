Светская хроника за среду

Луис Суарес может вернуться в Премьер-Лигу. Тьемуэ Бакайоко направляется назад в "Милан". "Ливерпуль" определился с заменой для Деяна Ловрена. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Нападающий Луис Суарес может покинуть "Барселону" этим летом и имеет варианты с клубами Премьер-Лиги и Серии А, а также с ПСЖ. (Sport)



ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" — главные претенденты на нападающего Лионеля Месси, решившего покинуть "Барселону". (Sport)



Экс-защитник "Юнайтед" Рио Фердинанд подтвердил, что наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард договаривается с Месси. (Goal)



Несмотря на разговор с новым главным тренером "Барселоны", полузащитник Филиппе Коутиньо все равно предпочитает вернуться в Премьер-Лигу, где в его услугах заинтересованы "Юнайтед", "Арсенал" и "Челси". (Marca)



"Юнайтед" охотится за полузащитником "Аякса" Донни Ван де Беком. (Manchester Evening News)



Защитник "Селтика" Кристоффер Айер может заменить Деяна Ловрена в "Ливерпуле". (Daily Star)



Полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко близок к возвращению в "Милан" на правах аренды. (Daily Star)



"Кристал Пэлас" согласовал стоимость нападающего КПР Эберечи Эзе в размере 20 млн. фунтов. (Sky Sports)



"Майнц" отклонил предложение "Кристал Пэлас" в 14 млн. фунтов о покупке нападающего Жан-Филиппа Матета, но переговоры продолжаются. (Te Guardian)



"Ньюкасл" заинтересован в аренде защитника "Арсенала" Роба Холдинга. (Dail Mail)



"Лестер" рассматривает Робина Госенса из "Аталанты" и Джо Брайана из "Фулхэма" на замену Бену Чилуэллу, который уходит в "Челси". (The Sun)



"Фулхэм" вступил в борьбу с несколькими другими клубами Премьер-Лиги за нападающего "Брентфорда" Олли Уоткинса. (Sky Sports)



Также на Уоткинса претендуют "Астон Вилла" и "Вест Бромвич". (Birmingham Live)



"Эвертон", "Лестер", "Саутгемптон" и "Лидс" просматривают 17-летнего защитника "Данди" Льюиса Нилсона. (Dundee Courier)



"Милан" стал очередным клубом, проявившим интерес к нападающему "Борнмута" Джошуа Кингу. (Daily Mail)



Другое



"Саутгемптон" в срочном порядке сменил титульного спонсора в преддверии нового сезона, и теперь на футболках "святых" будет красоваться эмблема Sportsbe.oi вместо LD Sports. (Daily Mail)



Перед стартом нового сезона всем игрокам покажут видео с предупреждением, что дискриминационные высказывания или поведение могут повлечь за собой 12-матчевую дисквалификацию. (The Times)



Главный тренер "Баварии" Ханси Флик, сделавший требл в этом сезоне, получает только 7.2 млн. фунтов в год — меньше Оле Гуннара Сульшера из "Юнайтед" и вдвое меньше Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма". (The Sun)



Экс-защитник "Юнайтед" Дейли Блинд потерял сознание во время товарищеского матча "Аякса". (Sky Sports)



Бывший голкипер "Челси" Тибо Куртуа сфотографировался со змеей в зоопарке. Фанаты "синих" нашли это ироничным. (The Sun)