Светская хроника за вторник

Стала известна зарплата Кая Хаверца в "Челси". "Манчестер Сити" близок к покупке Калиду Кулибали. "Арсенал" предложил ПСЖ приобрести Эктора Беллерина. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

На сей раз "Челси" потратит больше денег, чем в любое из предыдущих трансферных окон. (The Times)



"Челси" договорился с защитником Тиаго Силвой об однолетнем контракте с опцией продления на год. (The Athletic)



Силва — не единственный свободный агент, которого может подписать "Челси". "Синим" также нужен экс-защитник "Ниццы" Маланг Сарр. (Telefoot)



"Челси" подпишет с атакующим полузащитником "Байера" Каем Хаверцем контракт с зарплатой в 130 тысяч фунтов в неделю. (Daily Mail)



По другим данным Хаверц будет получать на "Стэмфорд Бридж" 310 тыс. фунтов в неделю. (The Sun)



"Манчестер Сити" находится в завершающей стадии переговоров о приобретении защитника "Наполи" Калиду Кулибали. (Gazzetta dello Sport)



"Арсенал" предложил своего защитника Эктора Беллерина ПСЖ. (RMC Sport)



"Арсенал", "Эвертон" и "Вест Хэм" следят за полузащитником "Барселоны" Рафиньей. (Daily Express)



"Тоттенхэм" обратился к "Бенфике" насчет покупки атакующего полузащитника Пицци, который забил 30 голов и отдал 17 результативных передач в минувшем сезоне. 30-летний португалец оценивается в 18 млн. фунтов. (A Bola)



"Тоттенхэму" нужно дополнительно изыскать 10-20 млн. евро, чтобы убедить "Рому" продать своего плеймейкера Николо Дзаньоло. (Corriere dello Sport)



"Манчестер Юнайтед" может заплатить 153 млн. фунтов за вингера "Барселоны" Ансу Фати. (Daily Mail)



Голкипер "Юнайтед" Жоэл Перейра близок к переходу в "Хаддерсфилд" на правах аренды. (Daily Mail)



"Эвертон" договорился о покупке 29-летнего полузащитника "Наполи" Аллана за 31.5 млн. фунтов. (Daily Express)



Нападающий "Эвертона" Мойзе Кин близок к возвращению в "Ювентус" на правах аренды. (Tuttosport)



"Лидс" проявляет серьезный интерес к аргентинскому нападающему "Штутгарта" Николасу Гонсалесу. (Yorkshire Evening Post)



Вингер "Рейнджерс" Райан Кент, которого пытается купить "Лидс", хочет остаться в Глазго. (The Sun)



"Бернли" надеется подписать правого защитника "Борнмута" Адама Смита. (Daily Mail)



Другое



"Брайтон" может стать первым клубом Премьер-Лиги, на чей стадион вернутся зрители. (The TimeS)



"Сити" спешно отправил Рахима Стерлинга сдавать тест на коронавирус после того, как вингер посетил вечеринку Усейна Болта, у которого как раз выявили COVID-19. (Sky Sports)



ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные, если это потребует дальнейшего карантина. (Daily Mirror)



Защитник "Юнайтед" Харри Магуайр надеется получить вызов в сборную Англии, несмотря на инцидент в Греции. (The Guardian)



Магуайр едва ли угодит за решетку. (Sky Sports)



На Миконосе Магуайр поругался с албанским гангстером, которого отвергла сестра Харри. (Daily Mirror)



"Борнмут" уволил 10 человек из числа персонала. (Bournemouth Echo)



Защитник "Юнайтед" Виктор Линделеф догнал и остановил грабителя, который отобрал у бабушки сумку в Швеции. (Sportbladet)