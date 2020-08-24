"Челси" и "Байер" договорились о стоимости Хаверца

Кай Хаверц После нескольких недель напряженных переговоров "Челси", наконец, согласовал стоимость атакующего полузащитника "Байера" Кая Хаверца.

По информации Daily Mail, клуб из Леверкузена согласился на компенсацию в 72 миллиона фунтов, но в будущем за счет бонусов стоимость Хаверца может вырасти до 90 млн.

После ожидаемого прорыва в переговорах двух клубов все остальное видится формальностью, потому что сам Кай полон желания присоединиться к молодой команде Фрэнка Лэмпарда.

Уже на текущей неделе 21-летний Хаверц прилетит в Лондон, чтобы пройти медицинское обследование и заключить с "Челси" контракт до 2025 года.

Sky Sports добавляет, что "Челси" также близок к подписанию защитников Тиаго Силвы и Бена Чилуэлла. Первый переходит из ПСЖ свободным агентом, за второго "синим" придется заплатить 50 млн. фунтов.


Метки Байер, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2020 17:00

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  1. roberto-89 24.08.2020 17:06 # roberto-89
    пенсы молодцы, оформили очередного топчика, топчика для середняка уехехехехехеххехе , манки обдолбанные шлюхи сосут мой член ехехеххе

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  2. j-silver 24.08.2020 17:04 # j-silver
    Дак артурик же писал что руди там че то писдит против этого

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  3. m-ballack 24.08.2020 17:01 # m-ballack
    Не уж то стали еще чуть ближе к трансферу?

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