"Челси" и "Байер" договорились о стоимости Хаверца

После нескольких недель напряженных переговоров "Челси", наконец, согласовал стоимость атакующего полузащитника "Байера" Кая Хаверца.

По информации Daily Mail, клуб из Леверкузена согласился на компенсацию в 72 миллиона фунтов, но в будущем за счет бонусов стоимость Хаверца может вырасти до 90 млн.



После ожидаемого прорыва в переговорах двух клубов все остальное видится формальностью, потому что сам Кай полон желания присоединиться к молодой команде Фрэнка Лэмпарда.



Уже на текущей неделе 21-летний Хаверц прилетит в Лондон, чтобы пройти медицинское обследование и заключить с "Челси" контракт до 2025 года.



Sky Sports добавляет, что "Челси" также близок к подписанию защитников Тиаго Силвы и Бена Чилуэлла. Первый переходит из ПСЖ свободным агентом, за второго "синим" придется заплатить 50 млн. фунтов.