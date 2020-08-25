Зинченко дистанцировался от слов своей жены с критикой Гвардиолы

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко дистанцировался от слов своей жены Влады Седан, которая обвинила главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолу в вылете команды из Лиги Чемпионов.

После поражения "Сити" 1:3 от "Лиона" в четвертьфинале Лиги Чемпионов супруга Зинченко выложила в социальных сетях видео, в котором раскритиковала Гвардиолу за "экспериментальную тактику" с тремя центральными защитниками.



В своем следующем видео на ютубе Седан взяла интервью у Зинченко, который, как показалось, поддержал точку зрения жены, чем вызвал волну недовольству со стороны фантов "Сити". Болельщикам не понравилось, что игрок ставит под сомнение тактику своего тренера.



В результате Александр был вынужден включить заднюю передачу и прямо со своей свадебной вечеринки сделать заявление.



"Парни, мне нужно сказать несколько вещей об этом интервью. Во-первых, я не сказал ничего плохого или предосудительного насчет нашей тактики, поэтому, пожалуйста, не искажайте мои слова".



"Я объяснял, что мы, игроки, пониманием влияние тактики и понимаем, учитывая наш огромный опыт, как применить выбранную тактику".



"Тем вечером мы проиграли "Лиону", но это не означает, что тренер ошибся. Если вы видели мои интервью в прошлом и то, как я рассуждал о тренере, вы поверите мне. Он номер один".



"Во-вторых, что касается моей жены. И хотя она журналист, она также и фанат. На протяжении всего сезона она ездила с нами на все выездные и домашние матчи, потому что она огромный фанат "Сити"!



"В том видео вы могли видеть ее эмоции сразу после матча, и она высказала мнение, как делают все фанаты, потому что она хотела, чтобы мы сыграли лучше".



"Теперь мы полностью понимаем, что она не должна была выкладывать это в социальных сетях, потому что она моя жена, но она не пыталась высказать свое журналистское мнение насчет тренера, она пыталась выразить свое разочарование как фанат".



"Прямо сейчас я пишу это со своей свадьбы вместо того, чтобы наслаждаться этим невероятным моментом. Я делаю это, потому что не могу оставить такие вещи без внимания. Надеюсь на ваше понимание", — гласит опубликованное Зинченко заявление в инстаграме.



