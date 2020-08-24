"Челси" близок к прорыву в переговорах по Хаверцу

"Челси" близок к тому, чтобы совершить прорыв в переговорах о приобретении атакующего полузащитника "Байера" Кая Хаверца.

"Челси" и "Бавария" ведут переговоры о стоимости Хаверца уже несколько недель, и ранее спортивный директор немецкого клуба Руди Феллер заявлял, что "синие" не получат скидки на игрока сборной Германии.



Однако Football.London стало известно, что "Байер" готов слегка подвинуться в цене относительно тех 90 миллионов фунтов, которые попросил за Кая изначально.



Ожидается, что клуб из Леверкузена согласится на компенсацию в 80 миллионов фунтов, включая ряд бонусов, зависящих от успехов Хаверца в Лондон.



Прямо сейчас два клуба вплотную приблизились к компромиссу, и прорыв за столом переговоров может случиться в самое ближайшее время.