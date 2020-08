Светская хроника за пятницу

Переход Лионеля Месси в "Манчестер Сити" стал вероятнее. Диогу Далот может продолжить карьеру в ПСЖ. Том Харди озвучит документальный фильм про "Тоттенхэм". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Шансы "Манчестер Сити" заполучить Лионеля Месси возросли после того, как аргентинский нападающий сообщил новому главному тренеру "Барселоны" Рональду Куману, что имеет большие сомнения насчет своего будущего в клубе. (RAC1)



Куман хочет привести в "Барселону" защитника "Эвертона" Майкла Кина. (OK Diario)



"Манчестер Юнайтед" охладел к вингеру "Ювентуса" Дугласу Косте. (Manchester Evening News)



ПСЖ следит за защитником "Юнайтед" Диогу Далотом. (O Jogo)



Защитник "Юнайтед" Крис Смоллинг жаждет вернуться в "Рому", где он провел минувший сезон на правах аренды. (La Gazzetta dello Sport)



"Саутгемптон" лидирует в борьбе за нападающего "Уотфорда" Данни Уэлбека, доступного за 5.5 млн. фунтов. (The Sun)



"Вулверхэмптон" предложит 45 млн. фунтов за Лукаса Окампоса из "Севильи", если лишится Адамы Траоре этим летом. (Dail Star)



Полузащитник Мэтти Лонгстафф передумал уходить из "Ньюкасла" и теперь должен заключить новый контракт. (Sky Sports)



"Брайтон" снова откажет "Лидсу" в продаже защитника Бена Уайта. (Argus)



"Лидс" положил глаз на нападающего "Валенсии" Родриго. (Daily Star)



"Рейнджерс" отклонил предложение "Лидса" в 10 млн. фунтов о покупке вингера Райана Кента. (Sky Sports)



"Астон Вилла" сделает стартовое предложение в 18 млн. фунтов о покупке нападающего "Брентфорда" Олли Уоткинса, однако клуб Чемпионшипа хочет 25 млн. за свою звезду. (Daily Mail)



"Фулхэм" не делал предложение по защитнику "Барселоны" Жерару Пике. (Daily Mirror)



Другое



По новому контракту с "Лидсом" главный тренер Марсело Бьелса будет получать 8 млн. фунтов в год. (The Sun)



Закадровый голос рассказчика в документальном фильме Amazon про "Тоттенхэм" будет принадлежать актеру Тому Харди. (The Independent)



Клубы с более новыми стадионами будут иметь преимущество при возвращении фанатов на трибуны. (Daily Mail)



Суперкомпьютер предсказывает "Сити" чемпионство в сезоне Премьер-Лиги 2020/21. "Ливерпуль" должен стать вторым, "Юнайтед" — третьим, "Челси" — четвертым. (Daily Express)



Премьер-Лига открыта к тому, чтобы инвесторы из Саудовской Аравии снова попытались купить "Ньюкасл". (Sky Sports)