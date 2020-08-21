Уэйн Руни возглавит сборную Англии

Уэйн Руни Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни впервые попробует себя в качестве тренера, возглавив сборную Англии в благотворительном матче SoccerAid.

Изначально этот матч, который собирает деньги для ЮНИСЕФ, должен был состояться еще 6 июня, но был отложен из-за пандемии коронавируса.

Новая дата матча пока не подтверждена, однако это точно случится в сентябре, точно на "Олд Траффорд" и точно без зрителей.

В этом благотворительном матче сборная Англии сыграет против сборной остального мира. Свое участие в мероприятии уже подтвердили ряд бывших игроков и селебрити, включая Патриса Эвра, Яя Туре, Робби Кина и комика Джейсона Манфорда.

При этом у сборной Англии будет сразу два главных тренера: 34-летний Руни, ныне выступающий за "Дерби" в Чемпионшипе, и Сэм Эллардайс, чье пребывание у руля настоящий английской сборной ограничилось одним матчем. Тренером вратарей выступит Дэвид Симэн.

Добавим, с момента своего создания в 2006 году SoccerAid собрал уже более 38 миллионов фунтов.


Метки дерби, Руни, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2020 11:00

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  1. trent 21.08.2020 11:57 # trent
    Эхх, Уазза, лучше бы сам на поле вышел.

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  2. chelsea-soul 21.08.2020 11:45 # chelsea-soul
    че за дед лезет.

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  3. chelsea88 21.08.2020 11:16 # chelsea88
    Старый шарлатан опять как-то своё резюме пропихнул.

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  4. chr1s8rown 21.08.2020 11:07 # chr1s8rown
    Проиграет

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