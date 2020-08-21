Уэйн Руни возглавит сборную Англии

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни впервые попробует себя в качестве тренера, возглавив сборную Англии в благотворительном матче SoccerAid.

Изначально этот матч, который собирает деньги для ЮНИСЕФ, должен был состояться еще 6 июня, но был отложен из-за пандемии коронавируса.



Новая дата матча пока не подтверждена, однако это точно случится в сентябре, точно на "Олд Траффорд" и точно без зрителей.



В этом благотворительном матче сборная Англии сыграет против сборной остального мира. Свое участие в мероприятии уже подтвердили ряд бывших игроков и селебрити, включая Патриса Эвра, Яя Туре, Робби Кина и комика Джейсона Манфорда.



При этом у сборной Англии будет сразу два главных тренера: 34-летний Руни, ныне выступающий за "Дерби" в Чемпионшипе, и Сэм Эллардайс, чье пребывание у руля настоящий английской сборной ограничилось одним матчем. Тренером вратарей выступит Дэвид Симэн.



Добавим, с момента своего создания в 2006 году SoccerAid собрал уже более 38 миллионов фунтов.