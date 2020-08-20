"Челси" подписал "нового Ван Дейка"
"Челси" завершил приобретение центрального защитника "Барселоны" Хавьера Мбуямбы, которого на родине в Голландии прозвали "новым Виргилом Ван Дейком".
18-летний Мбуямба заключил с лондонским клубом контракт до 2023 года и стал третьим новичком "синих" в это трансферное окно после Хакима Зийеша и Тимо Вернера.
Хавьер начинал свою карьеру в клубе "МВВ Маастрихт", а в академию "Барселоны" перебрался лишь прошлым летом.
Evening Standard подчеркивает, что Мбуямба мог присоединиться к "Челси" раньше. Хавьер побывал на просмотре у "синих" в сезоне 2018/19, однако перейти в клуб не смог из-за трансферного запрета.
Ожидается, что пока Мбуямба продолжит свое развитие в молодежной команде "Челси".
20.08.2020 22:00
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хуямба
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А зря, ведь по их мнению Ван Дейк днина ебаная.
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