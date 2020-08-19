"Ньюкасл" может купить Роналду в случае смены владельцев
Потенциальный покупатель "Ньюкасла" находится в "прямом контакте" с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду.
В минувший понедельник компания Bellagraph Nova Group (BNG) подтвердила свое намерение приобрести "Ньюкасл" у Майка Эшли, чья сделка с инвесторами из Саудовской Аравии сорвалась.
BNG, чья выручка за последний финансовый год составила около 12 миллиардов долларов (9.2 млрд. фунтов), готова заплатить Эшли 280 млн. фунтов и совершить серьезные инвестиции в укрепление состава.
Директор по глобальному маркетингу и связям с инвесторами BNG Нерейдес Де Бурбон даже сообщил The Telegraph, что его организация собирается совершить знаковое приобретение, купив игрока калибра Роналду. А, возможно, и самого Криштиану, с которым компания находится в "прямом контакте".
BNG также утверждает, что заручилась поддержкой легенды "Ньюкасла" Алана Ширера и экс-игрока "сорок" Майкла Чопры, хотя ни тот, ни другой этого не подтвердили.
Добавим, что о BNG, несмотря на колоссальную выручку, мало что известно. Эта компания была создана лишь два месяца назад в результате слияния двух других. Предполагается, что владельцы фирмы являются резидентами Сингапура.
19.08.2020 00:05
Просмотров: 484
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Чо за дичь я только что прочитал?
(ответить)
выручка - это тупо доход. какова прибыль?
(ответить)
"Ньюкасл" может купить Михайлу в случае смены владельцев
Источник: http://fapl.ru/posts/80387/
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий