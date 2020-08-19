"Ньюкасл" может купить Роналду в случае смены владельцев

Потенциальный покупатель "Ньюкасла" находится в "прямом контакте" с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду.

В минувший понедельник компания Bellagraph Nova Group (BNG) подтвердила свое намерение приобрести "Ньюкасл" у Майка Эшли, чья сделка с инвесторами из Саудовской Аравии сорвалась.



BNG, чья выручка за последний финансовый год составила около 12 миллиардов долларов (9.2 млрд. фунтов), готова заплатить Эшли 280 млн. фунтов и совершить серьезные инвестиции в укрепление состава.



Директор по глобальному маркетингу и связям с инвесторами BNG Нерейдес Де Бурбон даже сообщил The Telegraph, что его организация собирается совершить знаковое приобретение, купив игрока калибра Роналду. А, возможно, и самого Криштиану, с которым компания находится в "прямом контакте".



BNG также утверждает, что заручилась поддержкой легенды "Ньюкасла" Алана Ширера и экс-игрока "сорок" Майкла Чопры, хотя ни тот, ни другой этого не подтвердили.



Добавим, что о BNG, несмотря на колоссальную выручку, мало что известно. Эта компания была создана лишь два месяца назад в результате слияния двух других. Предполагается, что владельцы фирмы являются резидентами Сингапура.