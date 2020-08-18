"Лацио" раскритиковал Давида Сильву
Клуб Серии А "Лацио" обрушился с критикой на бывшего полузащитника "Манчестер Сити" Давида Сильву.
Накануне "Сити" объявил, что в следующем году поставит статую в честь Сильвы, посвятившего клубу 10 лет своей карьеры. А позже днем стало известно, что Давид перешел свободным агентом в "Реал Сосьедад".
Выбор Давида стал сюрпризом — особенно для "Лацио", который считался фаворитом в борьбе за 34-летнего испанца, предложив тому долгосрочный контракт, роскошный дом в сердце Рима и даже собственный самолет.
По слухам, в последние дни Сильва просто перестал отвечать на звонки из "Лацио", и такого рода поведение Давида в ответ на проявленную щедрость возмутило итальянский клуб.
"Мне стало известно о трансфере Давида Сильвы в "Реал Сосьедад". Я испытываю огромное уважение к нему как к игроку, но не как к человеку", — гласит заявление спортивного директора римлян Игли Таре.
18.08.2020 16:00
Просмотров: 2060
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Типичный шитюк, говна ему на лопате
(ответить)
Этот черт зассал Лукаса и Альберто. Его бы чмырили каждый день. Лошок хули.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий