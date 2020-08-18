"Лацио" раскритиковал Давида Сильву

Давид Сильва Клуб Серии А "Лацио" обрушился с критикой на бывшего полузащитника "Манчестер Сити" Давида Сильву.

Накануне "Сити" объявил, что в следующем году поставит статую в честь Сильвы, посвятившего клубу 10 лет своей карьеры. А позже днем стало известно, что Давид перешел свободным агентом в "Реал Сосьедад".

Выбор Давида стал сюрпризом — особенно для "Лацио", который считался фаворитом в борьбе за 34-летнего испанца, предложив тому долгосрочный контракт, роскошный дом в сердце Рима и даже собственный самолет.

По слухам, в последние дни Сильва просто перестал отвечать на звонки из "Лацио", и такого рода поведение Давида в ответ на проявленную щедрость возмутило итальянский клуб.

"Мне стало известно о трансфере Давида Сильвы в "Реал Сосьедад". Я испытываю огромное уважение к нему как к игроку, но не как к человеку", — гласит заявление спортивного директора римлян Игли Таре.


Метки Лацио, Манчестер Сити, Реал Сосьедад, Сильва

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 2060

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. nordway 18.08.2020 16:08 # nordway
    Типичный шитюк, говна ему на лопате

    (ответить)

  2. minamino 18.08.2020 16:06 # minamino
    Этот черт зассал Лукаса и Альберто. Его бы чмырили каждый день. Лошок хули.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: