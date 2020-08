Светская хроника за вторник

"Челси" готовится купить трех защитников. "Манчестер Сити" снова интересуется Калиду Кулибали. Арсен Венгер может возглавить сборную Голландии. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Директор "Челси" Марина Грановская дала Фрэнку Лэмпарду зеленый свет на приобретение защитников Бена Чилуэлла, Джона Стоунса и Льюиса Данка. (Daily Star)



"Манчестер Сити" возобновил свой интерес к защитнику "Наполи" Калиду Кулибали после вылета из Лиги Чемпионов. (La Repubblica)



У дортмундской "Боруссии" нет нужды продавать вингера Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед", несмотря на убыток в 40 миллионов фунтов в сезоне 2019/20. (Manchester Evening News)



"Юнайтед" сперва придется продать, чтобы купить Санчо. (Daily Star)



"Юнайтед" вступил в борьбу за защитника "Брайтона" Бена Уайта, оцениваемого в 50 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Ливерпуль" заинтересован в Тиаго Алькантаре, но не готов заплатить запрашиваемые "Баварией" 27.2 млн. фунтов за 29-летнего полузащитника. (The Guardian)



"Эвертон" сделал запрос насчет полузащитника "Уотфорда" Абдулая Дукуре. (Daily Mail)



"Эвертон" готов завершить свой интерес к защитнику "Лилля" Габриэлю. (Liverpool Echo)



Габриэль рассматривает только два варианта: "Арсенал" и "Наполи". (La Voix du Nord)



Защитник Итан Эмпаду останется в "Челси" и будет сражаться за место в первой команде. (Goal)



"Бенфика" опережает "Лидс" в борьбе за экс-нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани. (Goal)



"Брайтон" и "Шеффилд Юнайтед" претендуют на уругвайского нападающего "Альмерии" Дарвин Нуньеса, оцениваемого в 14 млн. фунтов. (talkSPORT)



Другое



Арсен Венгер готов возглавить сборную Голландии в связи с уходом Рональда Кумана в "Барселону". (Daily Mirror)



Куман будет назначен главным тренером "Барселоны" в ближайшие 24 часа. (The Telegraph)



Прошение "Вулверхэмптона" отложить старт нового сезона Премьер-Лиги из-за занятости в Лиге Европы было отклонено. (Daily Mail)



В следующем сезоне УЕФА вернется к традиционному розыгрышу Лиги Чемпионов. (Evening Standard)



"Сити" хочет поставить статую в честь нападающего Серхио Агуэро. (The Sun)



Фотоснимки, которые опубликовал "Арсенал" во время объявления о подписании вингера Виллиана, были сделаны дома у агента игрока Киа Джурабчана. (The Athletic)



Фанат "Арсенала" назвал свою новорожденную дочку "Озилом" в честь полузащитника лондонцев Месута Озила. (The Sun)