"Лион" выбил "Сити" из Лиги Чемпионов

"Манчестер Сити" завершил выступление в Лиге Чемпионов, потерпев поражение 1:3 от "Лиона" в четвертьфинале.

Относительно победы 2:1 над "Реалом" в стартовый состав "горожан" вернулся Эрик Гарсия, заменив Фила Фодена. В результате капитан Фернандиньо поднялся из обороны в полузащиту.



В начальной стадии матча мяч лучше держался у "Сити", однако подопечные Хосепа Гвардиолы действовали слишком медленно и опасных моментов не создавали.



"Лион" первым начал пристреливаться и на 24-й минуте открыл счет. Эрик Гарсия в подкате остановил Карла Токо-Экамби, но мяч отскочил за пределы штрафной к Максвелу Корне, который тут же пробил, увидев, что Эдерсон покинул свои ворота — 0:1.



"Горожане" пошли отыгрываться и подвергли своего соперника серьезному давлению, однако голкипер французской команды Антони Лопеш играл выше всяких похвал.



Во втором тайме "Лион" все сильнее прижимался к своим воротам и почти не отвечал. Гол "Сити" назревал и на 69-й минуте случился. Рахим Стерлинг у лицевой линии разобрался с Джейсоном Денайером, после чего откатил в центр штрафной под удар Кевину Де Брюйне — 1:1.



Ответный гол вскрыл игру, команды принялись отвечать атакой на атаку. Пару хороших шансов вывести свою команду вперед упустил Габриэль Жезус.



А на 79-й минуте потеря Эмерика Лапорта обернулась контратакой "Лиона" с выходом Муссы Дембеле один на один с Эдерсоном — 1:2.



На 86-й минуте Стерлинг был обязан сравнивать счет, с линии вратарской не попав в створ. Невероятный промах!



Расплата наступила немедленно. Дембеле сыграл на добивании после отраженного Эдерсоном удара Уссема Ауара — 1:3.



В оставшиеся минуты "Сити" было нечего терять, однако "Лион" мертвой хваткой вцепился в результат и не позволил счету измениться.



Промах Рахима Стерлинга будет еще долго сниться Хосепу Гвардиоле и его команде. "Сити" хромал в обороне весь сезон, и "Лион" сполна воспользовался ахиллесовой пятой своего соперника.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Лион" (Франция) — 1:3 (0:1)



Голы: Де Брюйне 69 — Корне 24, Дембеле 79, 87.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Гарсия, Лапор, Канселу, Фернандиньо (Махрез 56), Родри (Давид Сильва 84), Гюндоган, Де Брюйне, Стерлинг, Жезус.



"Лион": Лопеш, Денайер, Марсело, Марсал, Дюбуа (Тете 74), Корне, Какре, Гимараес (Мендес 70), Ауар, Токо-Экамби (Рен-Аделаид 87), Депай (Дембеле 75).



Предупреждения: Фернандиньо, Родри — Дюбуа, Марсело.