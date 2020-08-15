"Лион" выбил "Сити" из Лиги Чемпионов
"Манчестер Сити" завершил выступление в Лиге Чемпионов, потерпев поражение 1:3 от "Лиона" в четвертьфинале.
Относительно победы 2:1 над "Реалом" в стартовый состав "горожан" вернулся Эрик Гарсия, заменив Фила Фодена. В результате капитан Фернандиньо поднялся из обороны в полузащиту.
В начальной стадии матча мяч лучше держался у "Сити", однако подопечные Хосепа Гвардиолы действовали слишком медленно и опасных моментов не создавали.
"Лион" первым начал пристреливаться и на 24-й минуте открыл счет. Эрик Гарсия в подкате остановил Карла Токо-Экамби, но мяч отскочил за пределы штрафной к Максвелу Корне, который тут же пробил, увидев, что Эдерсон покинул свои ворота — 0:1.
"Горожане" пошли отыгрываться и подвергли своего соперника серьезному давлению, однако голкипер французской команды Антони Лопеш играл выше всяких похвал.
Во втором тайме "Лион" все сильнее прижимался к своим воротам и почти не отвечал. Гол "Сити" назревал и на 69-й минуте случился. Рахим Стерлинг у лицевой линии разобрался с Джейсоном Денайером, после чего откатил в центр штрафной под удар Кевину Де Брюйне — 1:1.
Ответный гол вскрыл игру, команды принялись отвечать атакой на атаку. Пару хороших шансов вывести свою команду вперед упустил Габриэль Жезус.
А на 79-й минуте потеря Эмерика Лапорта обернулась контратакой "Лиона" с выходом Муссы Дембеле один на один с Эдерсоном — 1:2.
На 86-й минуте Стерлинг был обязан сравнивать счет, с линии вратарской не попав в створ. Невероятный промах!
Расплата наступила немедленно. Дембеле сыграл на добивании после отраженного Эдерсоном удара Уссема Ауара — 1:3.
В оставшиеся минуты "Сити" было нечего терять, однако "Лион" мертвой хваткой вцепился в результат и не позволил счету измениться.
Промах Рахима Стерлинга будет еще долго сниться Хосепу Гвардиоле и его команде. "Сити" хромал в обороне весь сезон, и "Лион" сполна воспользовался ахиллесовой пятой своего соперника.
"Манчестер Сити" (Англия) — "Лион" (Франция) — 1:3 (0:1)
Голы: Де Брюйне 69 — Корне 24, Дембеле 79, 87.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Гарсия, Лапор, Канселу, Фернандиньо (Махрез 56), Родри (Давид Сильва 84), Гюндоган, Де Брюйне, Стерлинг, Жезус.
"Лион": Лопеш, Денайер, Марсело, Марсал, Дюбуа (Тете 74), Корне, Какре, Гимараес (Мендес 70), Ауар, Токо-Экамби (Рен-Аделаид 87), Депай (Дембеле 75).
Предупреждения: Фернандиньо, Родри — Дюбуа, Марсело.
15.08.2020 23:55
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Последние комментарии:
это все лысому пидарасу за тот самый полуфинал против челси.
соси хуила со своим лысым эвребо, два пидараса лысых. ПРОСТО СОСАТЬ и никому не отдавать, хуилы лысые!
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красиво. Калали, как говорится.
шарлатан так и останется шарлатаном
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Слили лч чтобы поскорее уйти в отпуск. Короли!!!
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праздник у бомжей на фапле - вся гниль повсплывала:)
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Все закономерно, по хорошему Сити не должны были Реал проходить, чисто на совести Варана поражение Реала.
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Сука, чердак на гол стерлинга поставил))))
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даже на знаю, что смешнее-предматчевые высеры болел голубой помойки, либо стерлядь, который ушел в сито, чтобы выиграть эльче)))
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Мяч после удара Стерлинга наконец-то приземлился рядом с гаражем под Киевом
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Чистыц проеб стерляди, лох ебучий
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Норм провели Давида Сильву
(ответить)
15.08.2020 22:33 #
b84
Сити пройдет ставьте пока не поздно...
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/80305/?c=1
Степан Попанович
(ответить)
Баварию с кубком ЛЧ!
(ответить)
ПСЖ мертвый там и Леипциг вальнёт арабов в полуфинале!
(ответить)
Вылет Ювентуса, в какой-то мере Атлетико, проигрыш Барсы с таким счётом - это неожиданности. А вот вылет Сити в 1/4 ничуть не удивляет.
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Сити хорош только в своём турнире АПЛ а так некуя толком и не сделал с Сити шарлотан покерный. Так у лысого было и в Баварии в Бундеслиге епал всех а на Европеиской арене сосал напостои...
П.С. а честно сказать ЛЧ с Лапортами и Марезами и Родриго невыграть! Шлак...
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нужно ждать предсезонку и смотреть на трансферы клубов но пока вырисовывается второе чемпионство ливерпуля подряд. а вот то что пепка попадет хотя бы в тройку под большим вопросом
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Кек, хэйтеров с победкой.)) Жаль не осталось английских команд в ЛЧ, и хотя Лион должны были проходить, но справедливости ради, с престарелым Ферной и всякими Канселу в обороне нечего ловить в ЛЧ. Играл бы Кун может и зарешал бы, но в целом данный матч олицетворение этого сезона. Весь сезон пожарили в обороне, так что результат вполне закономерен. Ну да ладно, в следующем году ЛЧ точно наш! Скриньте.))
C'mon CITY! C'mon KPACUBO! Всем здоровья, денег и прочего добра!
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Даже внекарантиновое время, число болельщиков сити на матч собираются как в карантиновое
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даже не жалко сити.
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сито обосралось с лионом
Челси разгромно вылетель от баварии
лузерка позорно в 2 матчах отсосала атмд
арсиноль позорно вылетел от греческих инвалидов
шпоры ваще походу не вышли из группы
мю проходит нонеймов с помощью пенок
все вылеты на 1\8, 1\16 и сити на 1\4
вот теперь скажите что этот сезон апл не самый слабый и днищенский в истории....поэтому лузерку и называют картонными псевдочемпионишками, вполне заслуженно
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