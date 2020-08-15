"Лион" выбил "Сити" из Лиги Чемпионов

Мусса Дембеле "Манчестер Сити" завершил выступление в Лиге Чемпионов, потерпев поражение 1:3 от "Лиона" в четвертьфинале.

Относительно победы 2:1 над "Реалом" в стартовый состав "горожан" вернулся Эрик Гарсия, заменив Фила Фодена. В результате капитан Фернандиньо поднялся из обороны в полузащиту.

В начальной стадии матча мяч лучше держался у "Сити", однако подопечные Хосепа Гвардиолы действовали слишком медленно и опасных моментов не создавали.

"Лион" первым начал пристреливаться и на 24-й минуте открыл счет. Эрик Гарсия в подкате остановил Карла Токо-Экамби, но мяч отскочил за пределы штрафной к Максвелу Корне, который тут же пробил, увидев, что Эдерсон покинул свои ворота — 0:1.

"Горожане" пошли отыгрываться и подвергли своего соперника серьезному давлению, однако голкипер французской команды Антони Лопеш играл выше всяких похвал.

Во втором тайме "Лион" все сильнее прижимался к своим воротам и почти не отвечал. Гол "Сити" назревал и на 69-й минуте случился. Рахим Стерлинг у лицевой линии разобрался с Джейсоном Денайером, после чего откатил в центр штрафной под удар Кевину Де Брюйне — 1:1.

Ответный гол вскрыл игру, команды принялись отвечать атакой на атаку. Пару хороших шансов вывести свою команду вперед упустил Габриэль Жезус.

А на 79-й минуте потеря Эмерика Лапорта обернулась контратакой "Лиона" с выходом Муссы Дембеле один на один с Эдерсоном — 1:2.

На 86-й минуте Стерлинг был обязан сравнивать счет, с линии вратарской не попав в створ. Невероятный промах!

Расплата наступила немедленно. Дембеле сыграл на добивании после отраженного Эдерсоном удара Уссема Ауара — 1:3.

В оставшиеся минуты "Сити" было нечего терять, однако "Лион" мертвой хваткой вцепился в результат и не позволил счету измениться.

Промах Рахима Стерлинга будет еще долго сниться Хосепу Гвардиоле и его команде. "Сити" хромал в обороне весь сезон, и "Лион" сполна воспользовался ахиллесовой пятой своего соперника.

"Манчестер Сити" (Англия) — "Лион" (Франция) — 1:3 (0:1)

Голы: Де Брюйне 69 — Корне 24, Дембеле 79, 87.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Гарсия, Лапор, Канселу, Фернандиньо (Махрез 56), Родри (Давид Сильва 84), Гюндоган, Де Брюйне, Стерлинг, Жезус.

"Лион": Лопеш, Денайер, Марсело, Марсал, Дюбуа (Тете 74), Корне, Какре, Гимараес (Мендес 70), Ауар, Токо-Экамби (Рен-Аделаид 87), Депай (Дембеле 75).

Предупреждения: Фернандиньо, Родри — Дюбуа, Марсело.


Метки Лига Чемпионов, Лион, Манчестер Сити, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2020 23:55

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 16.08.2020 00:58 # thegodfather
    это все лысому пидарасу за тот самый полуфинал против челси.
    соси хуила со своим лысым эвребо, два пидараса лысых. ПРОСТО СОСАТЬ и никому не отдавать, хуилы лысые!

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  2. thegodfather 16.08.2020 00:52 # thegodfather
    красиво. Калали, как говорится.
    шарлатан так и останется шарлатаном

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  3. toha-bludsikir 16.08.2020 00:47 # toha-bludsikir
    Слили лч чтобы поскорее уйти в отпуск. Короли!!!

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  4. alexomck 16.08.2020 00:45 # alexomck
    праздник у бомжей на фапле - вся гниль повсплывала:)

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  5. timor- 16.08.2020 00:42 # timor-
    Все закономерно, по хорошему Сити не должны были Реал проходить, чисто на совести Варана поражение Реала.

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  6. januzaj00 16.08.2020 00:41 # januzaj00
    Сука, чердак на гол стерлинга поставил))))

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  7. kos9k 16.08.2020 00:39 # kos9k
    даже на знаю, что смешнее-предматчевые высеры болел голубой помойки, либо стерлядь, который ушел в сито, чтобы выиграть эльче)))

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  8. largo-winch 16.08.2020 00:37 # largo-winch
    Мяч после удара Стерлинга наконец-то приземлился рядом с гаражем под Киевом

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  9. quavo 16.08.2020 00:36 # quavo
    Чистыц проеб стерляди, лох ебучий

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  10. yamateh 16.08.2020 00:35 # yamateh
    Норм провели Давида Сильву

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  11. wilegend 16.08.2020 00:34 # wilegend
    15.08.2020 22:33 #
    b84

    Сити пройдет ставьте пока не поздно...
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    Источник: http://fapl.ru/posts/80305/?c=1

    Степан Попанович

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  12. yamateh 16.08.2020 00:32 # yamateh
    Баварию с кубком ЛЧ!

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  13. chelsiukpro 16.08.2020 00:30 # chelsiukpro
    ПСЖ мертвый там и Леипциг вальнёт арабов в полуфинале!

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  14. sausage 16.08.2020 00:30 # sausage
    Вылет Ювентуса, в какой-то мере Атлетико, проигрыш Барсы с таким счётом - это неожиданности. А вот вылет Сити в 1/4 ничуть не удивляет.

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  15. chelsiukpro 16.08.2020 00:28 # chelsiukpro
    Сити хорош только в своём турнире АПЛ а так некуя толком и не сделал с Сити шарлотан покерный. Так у лысого было и в Баварии в Бундеслиге епал всех а на Европеиской арене сосал напостои...
    П.С. а честно сказать ЛЧ с Лапортами и Марезами и Родриго невыграть! Шлак...

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  16. sir-alexferguson 16.08.2020 00:27 # sir-alexferguson
    нужно ждать предсезонку и смотреть на трансферы клубов но пока вырисовывается второе чемпионство ливерпуля подряд. а вот то что пепка попадет хотя бы в тройку под большим вопросом

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  17. mc-od 16.08.2020 00:26 # mc-od
    Кек, хэйтеров с победкой.)) Жаль не осталось английских команд в ЛЧ, и хотя Лион должны были проходить, но справедливости ради, с престарелым Ферной и всякими Канселу в обороне нечего ловить в ЛЧ. Играл бы Кун может и зарешал бы, но в целом данный матч олицетворение этого сезона. Весь сезон пожарили в обороне, так что результат вполне закономерен. Ну да ладно, в следующем году ЛЧ точно наш! Скриньте.))

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO! Всем здоровья, денег и прочего добра!

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  18. beatles-red 16.08.2020 00:25 # beatles-red
    Даже внекарантиновое время, число болельщиков сити на матч собираются как в карантиновое

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  19. scholes18 16.08.2020 00:24 # scholes18
    даже не жалко сити.

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  20. bezviz 16.08.2020 00:24 # bezviz
    сито обосралось с лионом
    Челси разгромно вылетель от баварии
    лузерка позорно в 2 матчах отсосала атмд
    арсиноль позорно вылетел от греческих инвалидов
    шпоры ваще походу не вышли из группы
    мю проходит нонеймов с помощью пенок
    все вылеты на 1\8, 1\16 и сити на 1\4

    вот теперь скажите что этот сезон апл не самый слабый и днищенский в истории....поэтому лузерку и называют картонными псевдочемпионишками, вполне заслуженно

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