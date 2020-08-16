Гвардиола: "Возможно, однажды мы сломаем этот барьер"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал выбывание своей команды из Лиги Чемпионов после поражения 1:3 от "Лиона".
Пропустив в первом тайме четвертьфинального матча в Лиссабоне, после перерыва "Сити" сравнял счет, однако в концовке вышедший на замену Мусса Дембеле своим дублем похоронил мечты "горожан" о заветном трофее.
Таким образом, в четырех попытках при Гвардиоле "Сити" еще ни разу не преодолевал четвертьфинальную стадию Лиги Чемпионов. Однако каталонец не отчаивается.
"Однажды мы прорвемся в полуфинал".
"В первые 20-25 минут у нас возникали сложности с поиском свободного пространства. Второй тайм получился нормальным — мы были в игре. У меня было ощущение, что мы играли лучше. Но в данном соревновании ты должен быть идеален".
"Мы расстроены. Теперь мы отправляемся в отпуск. Затем мы должны будем взбодрить игроков, когда они вернутся в расположение клуба".
"Иногда ты должен сломать этот барьер. Своей игрой за последние два года наша команда заслужила это. Возможно, однажды мы сломаем этот барьер", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.
16.08.2020 06:00
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Последние комментарии:
Монако, Тоттенхэм, Лион - не самые сильные соперники, которые выбивали клуб. Может дело уже в области психологии?
Свой лучший шанс у Сити был в прошлом сезоне, но они его упустили. Впереди у клуба перестройка - вслед за Компани и Силвой очередь за Фернандиньо. В клубе проходит смена поколений. При этом клуб до сих пор не решил свои проблемы с обороной - от Уолкера пора отказаться, на левом фланге так м не определился основной исполнитель, а в паре у Лапорта так и не было надёжного партнера. Добавить к этому необходимость компенсации Сане и становится очевидно, что планы о выходе выше 1/4 финала будут слишком амбициозными.
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Возможно когда нибудь....лет так через 100!!!!!
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"Однажды мы прорвемся в полуфинал".
Источник: http://fapl.ru/posts/80326/?c=1
Когда полуфинал как трофей
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Сломает хуй
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