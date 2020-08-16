Гвардиола: "Возможно, однажды мы сломаем этот барьер"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал выбывание своей команды из Лиги Чемпионов после поражения 1:3 от "Лиона".

Пропустив в первом тайме четвертьфинального матча в Лиссабоне, после перерыва "Сити" сравнял счет, однако в концовке вышедший на замену Мусса Дембеле своим дублем похоронил мечты "горожан" о заветном трофее.



Таким образом, в четырех попытках при Гвардиоле "Сити" еще ни разу не преодолевал четвертьфинальную стадию Лиги Чемпионов. Однако каталонец не отчаивается.



"Однажды мы прорвемся в полуфинал".



"В первые 20-25 минут у нас возникали сложности с поиском свободного пространства. Второй тайм получился нормальным — мы были в игре. У меня было ощущение, что мы играли лучше. Но в данном соревновании ты должен быть идеален".



"Мы расстроены. Теперь мы отправляемся в отпуск. Затем мы должны будем взбодрить игроков, когда они вернутся в расположение клуба".



"Иногда ты должен сломать этот барьер. Своей игрой за последние два года наша команда заслужила это. Возможно, однажды мы сломаем этот барьер", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.