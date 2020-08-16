Гвардиола: "Возможно, однажды мы сломаем этот барьер"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал выбывание своей команды из Лиги Чемпионов после поражения 1:3 от "Лиона".

Пропустив в первом тайме четвертьфинального матча в Лиссабоне, после перерыва "Сити" сравнял счет, однако в концовке вышедший на замену Мусса Дембеле своим дублем похоронил мечты "горожан" о заветном трофее.

Таким образом, в четырех попытках при Гвардиоле "Сити" еще ни разу не преодолевал четвертьфинальную стадию Лиги Чемпионов. Однако каталонец не отчаивается.

"Однажды мы прорвемся в полуфинал".

"В первые 20-25 минут у нас возникали сложности с поиском свободного пространства. Второй тайм получился нормальным — мы были в игре. У меня было ощущение, что мы играли лучше. Но в данном соревновании ты должен быть идеален".

"Мы расстроены. Теперь мы отправляемся в отпуск. Затем мы должны будем взбодрить игроков, когда они вернутся в расположение клуба".

"Иногда ты должен сломать этот барьер. Своей игрой за последние два года наша команда заслужила это. Возможно, однажды мы сломаем этот барьер", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.


Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Лион, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2020 06:00

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  1. liverpool888 16.08.2020 07:57 # liverpool888
    Монако, Тоттенхэм, Лион - не самые сильные соперники, которые выбивали клуб. Может дело уже в области психологии?
    Свой лучший шанс у Сити был в прошлом сезоне, но они его упустили. Впереди у клуба перестройка - вслед за Компани и Силвой очередь за Фернандиньо. В клубе проходит смена поколений. При этом клуб до сих пор не решил свои проблемы с обороной - от Уолкера пора отказаться, на левом фланге так м не определился основной исполнитель, а в паре у Лапорта так и не было надёжного партнера. Добавить к этому необходимость компенсации Сане и становится очевидно, что планы о выходе выше 1/4 финала будут слишком амбициозными.

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  2. stalker2005 16.08.2020 07:48 # stalker2005
    Возможно когда нибудь....лет так через 100!!!!!

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  3. liverpo0ol 16.08.2020 06:29 # liverpo0ol
    "Однажды мы прорвемся в полуфинал".


    Источник: http://fapl.ru/posts/80326/?c=1

    Когда полуфинал как трофей

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  4. ed-malcev 16.08.2020 06:15 # ed-malcev
    Сломает хуй

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