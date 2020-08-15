Почеттино может возглавить "Барселону"

Унижение "Барселоны" в Лиге Чемпионов от "Баварии" может обеспечить работой бывшего главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Накануне "Барселона" завершила выступление в Лиге Чемпионов, позорно проиграв "Баварии" в четвертьфинале со счетом 2:8.



По информации ESPN, уже в ближайшие дни каталонский клуб уволит своего наставника Кике Сетьена, который был приглашен в январе, но так и не смог заслужить доверие раздевалки.



В то же время каталонская радиостанция RAC1 утверждает, что фаворитом на замену Сетьену является Почеттино, который находится без работы с ноября.



Ранее на текущей неделе Маурисио провел ужин с президентом "Барселоны" Хосепом Бартомеу, а порка от "Барселоны" может только ускорить его назначение.



Помимо 48-летнего аргентинца, игравшего и тренировавшего соседний "Эспаньол", с назначением в "Барселоне" связывают Хави и Рональда Кумана.