Озил объяснил, почему отказался от понижения зарплаты

Месут Озил Полузащитник "Арсенал" Месут Озил объяснил, почему весной он отказался от понижения зарплаты.

Превращение Озила в изгоя на "Эмирейтс" странным образом совпало с отказом Месута пойти на понижение своей зарплаты в 350 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, весной практически все игроки "Арсенала" согласились на 12.5-процентное понижение своих зарплат в течение года, дабы помочь клубу преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса. Однако 31-летний немец настаивает, что у него были свои причины для такого решения.

"Будучи игроками, все мы хотели оказать поддержку. Однако нам требовалось больше информации, и многие вопросы остались без ответа".

"Учитывая масштаб неопределенности, никто не возражал против понижения своей зарплаты — я бы согласился отдать даже больше, если бы потребовалось, когда перспективы футбола и финансов прояснятся. Однако нас торопили, не давая возможности полноценно проконсультироваться".

"В такого рода ситуации каждый имеет право знать все детали и понимать, что происходит и куда пойдут деньги. Однако нам не предоставили достаточного количества деталей, мы просто должны были принять решение. Это было слишком быстро для столь важной вещи, и на нас оказывали большое давление".

"Это было несправедливо, особенно в отношении молодых парней, поэтому я отказался. У меня ребенок дома и есть обязательства перед своей семьей здесь, в Турции и Германии. А также я занимаюсь благотворительностью и начал новый проект, чтобы поддержать людей в Лондоне, причем сделал это от чистого сердца, а не ради публичности".

"Люди, которые знают меня, точно знают, насколько я щедр. Кроме того, насколько мне известно, я не единственный игрок, отказавшийся от понижения зарплаты, но только мое имя всплыло".

"Полагаю, это случилось из-за того, что люди уже два года пытаются уничтожить меня, сделать меня несчастным, настроить фанатов против меня и создать ложное впечатление".

"Возможно, это решение повлияло на мои шансы играть. Я не знаю наверняка. Но я не боюсь стоять на том, что считаю правильным. Возможно, я был прав, если вы посмотрите на недавнее сокращение работников", — сообщил Озил The Athletic.


Метки Арсенал, Озил

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2020 14:00

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  1. gormartin 13.08.2020 14:17 # gormartin
    все по делу сказали снизить зарплаты добровольно а эти фунтики положат себе в карман поэтому он и сказал пошли в жопу турки черножопые

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  2. mancunia-planet 13.08.2020 14:15 # mancunia-planet
    В данном случае, именно по этому вопросу, это Хуило абсолютно право!

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  3. ermenileribneler 13.08.2020 14:08 # ermenileribneler
    Озил красавчик, очень толковый парень, пускай даже в футболе его дни сочтены, в Турции ему всегда будут рады.

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