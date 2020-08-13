Озил объяснил, почему отказался от понижения зарплаты
Полузащитник "Арсенал" Месут Озил объяснил, почему весной он отказался от понижения зарплаты.
Превращение Озила в изгоя на "Эмирейтс" странным образом совпало с отказом Месута пойти на понижение своей зарплаты в 350 тысяч фунтов в неделю.
Напомним, весной практически все игроки "Арсенала" согласились на 12.5-процентное понижение своих зарплат в течение года, дабы помочь клубу преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса. Однако 31-летний немец настаивает, что у него были свои причины для такого решения.
"Будучи игроками, все мы хотели оказать поддержку. Однако нам требовалось больше информации, и многие вопросы остались без ответа".
"Учитывая масштаб неопределенности, никто не возражал против понижения своей зарплаты — я бы согласился отдать даже больше, если бы потребовалось, когда перспективы футбола и финансов прояснятся. Однако нас торопили, не давая возможности полноценно проконсультироваться".
"В такого рода ситуации каждый имеет право знать все детали и понимать, что происходит и куда пойдут деньги. Однако нам не предоставили достаточного количества деталей, мы просто должны были принять решение. Это было слишком быстро для столь важной вещи, и на нас оказывали большое давление".
"Это было несправедливо, особенно в отношении молодых парней, поэтому я отказался. У меня ребенок дома и есть обязательства перед своей семьей здесь, в Турции и Германии. А также я занимаюсь благотворительностью и начал новый проект, чтобы поддержать людей в Лондоне, причем сделал это от чистого сердца, а не ради публичности".
"Люди, которые знают меня, точно знают, насколько я щедр. Кроме того, насколько мне известно, я не единственный игрок, отказавшийся от понижения зарплаты, но только мое имя всплыло".
"Полагаю, это случилось из-за того, что люди уже два года пытаются уничтожить меня, сделать меня несчастным, настроить фанатов против меня и создать ложное впечатление".
"Возможно, это решение повлияло на мои шансы играть. Я не знаю наверняка. Но я не боюсь стоять на том, что считаю правильным. Возможно, я был прав, если вы посмотрите на недавнее сокращение работников", — сообщил Озил The Athletic.
13.08.2020 14:00
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все по делу сказали снизить зарплаты добровольно а эти фунтики положат себе в карман поэтому он и сказал пошли в жопу турки черножопые
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В данном случае, именно по этому вопросу, это Хуило абсолютно право!
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Озил красавчик, очень толковый парень, пускай даже в футболе его дни сочтены, в Турции ему всегда будут рады.
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