Озил: "Не хочу уходить из "Арсенала", вот и все"

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил подтвердил, что останется на "Эмирейтс" до следующего лета, даже если не будет играть.

После коронавирусной паузы Озил не сыграл ни минуты, угодив в опалу к главному тренеру "канониров" Микелю Артете.



Очевидно, Артета подталкивает своего самого высокооплачиваемого игрока к уходу из клуба, но у 31-летнего немца другие планы.



"Моя позиция ясна: я здесь до последнего дня своего соглашения, и я буду выкладываться без остатка ради этого клуба".



"Такого рода ситуации никогда не сломают меня, они сделают меня только сильнее. В прошлом я уже показывал, что могу вернуться в команду, и я покажу это снова".



"Я сам решу, когда мне уйти, а не кто-то другой. Я подписал контракт не на два или три года, я подписал его на четыре, и каждый должен уважать это".



"Это сложная ситуация, но я люблю "Арсенал", я люблю работать здесь, я люблю людей в клубе — настоящих людей, которые здесь давно. А также я люблю Лондон, здесь мой дом".



"Несмотря на события двух последних сезонов, я очень счастлив и очень силен духом. Я никогда не сдамся. Я хочу помогать своей команде, и я буду сражаться за нее. Я в форме, и я знаю, на что я способен на поле".



"Когда игрок хочет уйти, а клуб говорит "нет", игрок должен смириться, только если им не удается найти совместное решение. Поэтому когда клуб хочет, чтобы игрок ушел, а игрок говорит "нет", клуб должен смириться, только если им не удается найти совместное решение. Я не хочу уходить, вот и все".



В 2018 году у меня было полно вариантов, чтобы уйти свободным агентом и зарабатывать гораздо больше денег, но я сохранил верность "Арсеналу", потому что это клуб и фанаты, за которых я хотел играть. В этом отношении ничего не изменилось. Микель знает мои качества, и я буду готов, когда потребуюсь ему".



"Я не собираюсь начинать предсезонный период, думая: "Это мой последний год, я могу расслабиться, ведь я знаю, что не буду играть". Это непростые времена для "Арсенала", и я хочу помочь".



"Я по-прежнему могу многое дать команде, и я всегда тренируюсь максимально упорно, в составе я или нет. Ты должен быть готов, когда потребуешься. Я выполняю всю необходимую работу на поле, а также с тренером по физической подготовке в зале. Это все, что в моих силах", — сообщил Озил The Athletic.