Погба предвкушает переговоры о новом контракте

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба ожидает, что клуб начнет с ним переговоры о новом контракте по завершении выступления в Лиге Европы.

В данный момент "красные дьяволы" находятся всего в двух победах от завоевания своего первого трофея при Оле Гуннаре Сульшере. Чтобы попасть в финал Лиги Чемпионов, "Юнайтед" нужно обыграть в воскресенье "Севилью".



После коронавирусной паузы Погба не вызывает никаких нареканий ни у Сульшера, ни у фанатов "Юнайтед". Поль регулярно играет и постепенно улучает свою форму, а спекуляции насчет его будущего значительно ослабли.



Как сообщает Sky Sports, 27-летний француз ожидает, что "дьяволы" постараются окончательно закрыть вопрос с его будущим с помощью нового контракта.



Действующее соглашение Погба истекает в следующем году и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, но "Юнайтед" хочет связать будущее Поля на более длительный срок.



Сам Погба открыт к продлению сотрудничества с "Юнайтед" и охотно сядет за стол переговоров в конце августа.