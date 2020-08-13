Погба предвкушает переговоры о новом контракте

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба ожидает, что клуб начнет с ним переговоры о новом контракте по завершении выступления в Лиге Европы.

В данный момент "красные дьяволы" находятся всего в двух победах от завоевания своего первого трофея при Оле Гуннаре Сульшере. Чтобы попасть в финал Лиги Чемпионов, "Юнайтед" нужно обыграть в воскресенье "Севилью".

После коронавирусной паузы Погба не вызывает никаких нареканий ни у Сульшера, ни у фанатов "Юнайтед". Поль регулярно играет и постепенно улучает свою форму, а спекуляции насчет его будущего значительно ослабли.

Как сообщает Sky Sports, 27-летний француз ожидает, что "дьяволы" постараются окончательно закрыть вопрос с его будущим с помощью нового контракта.

Действующее соглашение Погба истекает в следующем году и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, но "Юнайтед" хочет связать будущее Поля на более длительный срок.

Сам Погба открыт к продлению сотрудничества с "Юнайтед" и охотно сядет за стол переговоров в конце августа.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2020 00:05

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  1. brown-ale 13.08.2020 01:07 # brown-ale
    Ага, быстр переобулся как стал никому не нужен.
    Думаю, на 400 косых в неделю устроится.

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  2. tigerpool 13.08.2020 00:26 # tigerpool
    За какие заслуги помойка его боготворят ? Ну нахрена давать этому днорику мегаофигенную зп, если он больше половины сезона пропустит из-за травмы (типа)

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