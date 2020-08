Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" может перехватить Кая Хаверца. "Реал" передумал прощаться с Дани Себальосом. Призовые клубов Премьер-Лиги не будут урезаны из-за коронавируса. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Агент Аарона Рэмси отрицает, что "Ювентус" хочет избавиться от валлийского полузащитника. (Evening Standard)



Вингер Гарет Бэйл не покинет "Реал" этим летом. (Daily Mirror)



"Манчестер Юнайтед" может попытаться перехватить Кая Хаверца из "Байера" из под носа у "Челси", если не договорится о покупке вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо. (Manchester Evening News)



"Ливерпуль" проявляет интерес к защитнику "Челси" Антонио Рюдигеру. (Mundo Deportivo)



"Челси" опережает "Арсенал" и "Наполи" в борьбе за защитника Серхио Регилона, принадлежащего "Реалу". (talkSPORT)



Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан передумал прощаться с полузащитником Дани Себальосом, сохранить которого надеется "Арсенал". (AS)



"Арсеналу" придется заплатить 27 миллионов фунтов за полузащитника Данилу Перейру. (O Jogo)



Переход полузащитника Филиппе Коутиньо в "Арсенал" очень маловероятен. (Daily Mirror)



Оцениваемый в 25 млн. фунтов нападающий "Аякса" Квинси Промес заинтересовал "Арсенал". (The Sun)



"Астон Вилла" готовит предложение по нападающему "Брентфорда" Олли Уоткинсу. (Sky Sports)



"Фулхэм" обдумывает покупку защитника "Арсенала" Калума Чемберса. (The Sun)



"Фулхэм" не заинтересован в возвращении вингера Райана Сессеньона из "Тоттенхэма". (Evening Standard)



"Вест Бромвич", "Лидс" и "Фулхэм" сражаются за экс-вингера "Борнмута" Райана Фрэйзера. (90min)



"Уотфорд" сообщил "Кристал Пэлас", что не отпустит вингера Исмаилу Сарра менее чем за 30 млн. фунтов. (The Sun)



"Фенербахче" хочет арендовать нигерийского нападающего "Лестера" Келечи Ихеаначо. (Fotospor)



"Саутгемптон" готовится подтвердить покупку защитника "Реал Вальядолид" Мохаммеда Салису за 10.9 млн. фунтов. (Daily Mail)



Другое



Защитник "Вулверхэмптона" Хонни пропустит несколько месяцев с травмой крестообразных связок колена. (Daily Mail)



Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли может засудить Премьер-Лигу после сорвавшейся сделки по продаже клуба саудитам. (The Telegraph)



Несмотря на остановку сезона и отсутствие зрителей на трибунах клубы Премьер-Лиги получат свои призовые в полном объеме. (The Times)



FA отказалась от планов по использованию матча за Суперкубок Англии в качестве тестового мероприятия с возвращением зрителей на трибуны. (Daily Mail)



"Арсенал" приступит к предсезонной подготовке 22 августа. (Football.London)