"Юнайтед" видит в Дембеле альтернативу Санчо

"Манчестер Юнайтед" обратил внимание на вингера "Барселоны" Усмана Дембеле как на альтернативу Джейдону Санчо из дортундской "Боруссии".

"Юнайтед" так и не предложил требуемые 108 миллионов фунтов до начала "Боруссией" предсезонной подготовки, и накануне спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк объявил, что Санчо остается в Дортмунде.



На "Олд Траффорд" не воспринимают это заявление Цорка как окончательное решение, но надежды на приобретение Джейдона все меньше — "Боруссия" не собирается идти на уступки, несмотря на экономический кризис и желание самого игрока уехать в Манчестер.



Как сообщает ESPN, "Юнайтед" был вынужден задуматься об альтернативах Санчо. Среди рассматриваемых "красными дьяволами" вариантов значатся Кингсли Коман из "Баварии", Дуглас Коста из "Ювентуса" и как раз Дембеле.



На самом деле "Юнайтед" уже провел неофициальные переговоры насчет Усмана, который не играет с ноября прошлого года из-за операции на задней поверхности бедра.



Если покупка Санчо окажется невозможна, "дьяволы" будут готовы взять 23-летнего Дембеле в аренду с последующим выкупом.