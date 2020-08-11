"Юнайтед" видит в Дембеле альтернативу Санчо

Усман Дембеле "Манчестер Юнайтед" обратил внимание на вингера "Барселоны" Усмана Дембеле как на альтернативу Джейдону Санчо из дортундской "Боруссии".

"Юнайтед" так и не предложил требуемые 108 миллионов фунтов до начала "Боруссией" предсезонной подготовки, и накануне спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк объявил, что Санчо остается в Дортмунде.

На "Олд Траффорд" не воспринимают это заявление Цорка как окончательное решение, но надежды на приобретение Джейдона все меньше — "Боруссия" не собирается идти на уступки, несмотря на экономический кризис и желание самого игрока уехать в Манчестер.

Как сообщает ESPN, "Юнайтед" был вынужден задуматься об альтернативах Санчо. Среди рассматриваемых "красными дьяволами" вариантов значатся Кингсли Коман из "Баварии", Дуглас Коста из "Ювентуса" и как раз Дембеле.

На самом деле "Юнайтед" уже провел неофициальные переговоры насчет Усмана, который не играет с ноября прошлого года из-за операции на задней поверхности бедра.

Если покупка Санчо окажется невозможна, "дьяволы" будут готовы взять 23-летнего Дембеле в аренду с последующим выкупом.


Метки Бавария, Боруссия, Дембеле, Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 286

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. division 11.08.2020 16:15 # division
    "который не играет с ноября прошлого года"

    https://youtu.be/BsjAzOGe0cI

    (ответить)

  2. chelsealondon 11.08.2020 16:10 # chelsealondon
    Самое то для МЮ...лазаретник, характер, любитель проебываться, как раз друг для Погба...

    (ответить)

  3. lfcynwa 11.08.2020 16:05 # lfcynwa
    Кингсли Коман из "Баварии", Дуглас Коста из "Ювентуса" и как раз Дембеле.

    Источник: http://fapl.ru/posts/80233/#reply

    срочно нужно усиление лазарета судя по всему

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: