"Юнайтед" видит в Дембеле альтернативу Санчо
"Манчестер Юнайтед" обратил внимание на вингера "Барселоны" Усмана Дембеле как на альтернативу Джейдону Санчо из дортундской "Боруссии".
"Юнайтед" так и не предложил требуемые 108 миллионов фунтов до начала "Боруссией" предсезонной подготовки, и накануне спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк объявил, что Санчо остается в Дортмунде.
На "Олд Траффорд" не воспринимают это заявление Цорка как окончательное решение, но надежды на приобретение Джейдона все меньше — "Боруссия" не собирается идти на уступки, несмотря на экономический кризис и желание самого игрока уехать в Манчестер.
Как сообщает ESPN, "Юнайтед" был вынужден задуматься об альтернативах Санчо. Среди рассматриваемых "красными дьяволами" вариантов значатся Кингсли Коман из "Баварии", Дуглас Коста из "Ювентуса" и как раз Дембеле.
На самом деле "Юнайтед" уже провел неофициальные переговоры насчет Усмана, который не играет с ноября прошлого года из-за операции на задней поверхности бедра.
Если покупка Санчо окажется невозможна, "дьяволы" будут готовы взять 23-летнего Дембеле в аренду с последующим выкупом.
11.08.2020 16:00
Просмотров: 286
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
"который не играет с ноября прошлого года"
https://youtu.be/BsjAzOGe0cI
(ответить)
Самое то для МЮ...лазаретник, характер, любитель проебываться, как раз друг для Погба...
(ответить)
Кингсли Коман из "Баварии", Дуглас Коста из "Ювентуса" и как раз Дембеле.
Источник: http://fapl.ru/posts/80233/#reply
срочно нужно усиление лазарета судя по всему
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий