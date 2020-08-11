Анонс матча "Вулверхэмптон" — "Севилья"
Во вторник вечером "Вулверхэмптон" поспорит с "Севильей" за выход в полуфинал Лиги Европы, где победителя уже поджидает "Манчестер Юнайтед".
Этот матч станет для "волков" их 59-м в нынешнем сезоне, который начался еще 25 июля прошлого года с квалификации в Лиге Европы.
Для "Вулверхэмптона" это будет первый европейский четвертьфинал за 48 последних лет, и всего три победы отделяют команду Нуну Эшпириту Санту от трофея — а также от попадания в Лигу Чемпионов.
"Мы знаем, что "Севилья" уже выигрывала этот турнир (пять раз с 2007 года), но сейчас, когда противостояния стали одноматчевыми, это другой турнир".
"Это сложно для любой команды. Здесь остались очень хорошие команды, и тебе нужен совершенно другой подход".
"Это будет словно финал для нас и для "Севильи". Надеюсь, мы сможем пройти в полуфинал", — цитирует BBC полузащитника "волков" Рубена Невеша.
- Это будет первая встреча "Вулверхэмптона" и "Севильи".
- "Вулверхэмптон" уже прошел одну испанскую команду в этом розыгрыше Лиги Европы, одолев "Эспаньол" в 1/16 финала по сумме двух матчей со счетом 6:3.
- "Севилья" проиграла только одну из своих восьми последних встреч с английскими командами в плей-офф еврокубков — 2:0 "Лестеру" в 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2016/17.
- Это первый европейский четвертьфинал для "Вулверхэмптона" с Кубка УЕФА сезона 1971/72. Тогда "волки" достигли финала, где уступили "Тоттенхэму".
"Вулверхэмптон" будет лишен травмированного Хонни и дисквалифицированного Даниэла Поденсе.
Лига Чемпионов. 1/4 финала
"Вулверхэмптон" (Англия) — "Севилья" (Испания)
Дуйсбург. Стадион "Шауинсланд-Райзен-Арена". 22:00 Онлайн-трансляция
11.08.2020 14:00
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Последние комментарии:
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батька расстрелял программистов не прикрывших фапл, хорошо что здесь таких не было:)
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Где Жека?
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деревенская ебалочка-карнавальчик ждёт севильцев от волков. Далее волки дают на клыка пенальдешам красным девочкам из посёлка стретфорда и попадают в финал.
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Волки должны побеждать уж слишком разница в классе большая. Да и ментально волки сейчас на подъёме. Адама сегодня поиздевается вдоволь над Регилоном
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#Voe_Dino
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да я хер его знает где их искать
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кто потерял друзей или знакомых во время митингов ищите их в
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Запускаю хештег #ЖекаЖиви в знак сочувствия
#ЖекаЖиви
#fapl
#PotatoLivesMatter
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че там по трансферам братишки ? когда ЛФК оформят Алькантару ? наверное после того как они выебут сытей в финале ? но шансы против грозного Лиона очень малы, так что еще не факт что выйдут в финал ехехехехехе бля 0 лч просто кончи ехеххехехе
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает власти страны к сдержанности и уважению права людей на мирные собрания. Он также подчеркнул важность того, чтобы граждане пользовались этим правом мирно и не нарушая закон.
В США заявили, что обеспокоены ситуацией вокруг выборов. Госсекретарь США Майкл Помпео назвал выборы в Беларуси несвободными и несправедливыми. Правительство призвало власти Беларуси уважать право на мирные собрания и воздерживаться от применения силы, передает ТАСС.
Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс усомнился в честности белорусских выборов. Он также обратил внимание на «повсеместное задержание мирных демонстрантов, активистов и журналистов», поставив под сомнение «всю процедуру досрочного голосования».
Кабинете Министров Германии заявили, что во время президентских выборов там не соблюдались минимальные стандарты демократических выборов. «В этой связи вызывает большое сожаление, что Беларусь не предоставила никакой возможности работать наблюдателям ОБСЕ. Политическое руководство страны должно принять волю народа», — отметил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, которого цитирует TUT.by. По мнению кабмина Германии, Евросоюз должен выработать общую позицию по ситуации в Беларуси.
Источник: http://fapl.ru/posts/80225/?c=1#c7182111
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да кстати, тоже начинаю за жеку переживать.
жека, отпишись.
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притоплю за севилью и гляну на регилона
вперед севилья
севилья или интер выиграет ле
финал интер-севилья, инфа проверена
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ебать сева фаворит в ле в натуре еж же, какие та манки сосут под шконкой уахахахахахахахаха ехехеххехехехиее
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какое-то из волков, шахт и севилий в финал пройдёт:)
МЮ выкинет Интер. 100% Конте, как всегда, свой автобус лепить весь матч будет, а на 95 минуте Фернандеш пенальти реализует.
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Пока мигрировали с конфы на фапл пропал Еген. Есть инфа?
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Вперед Волки )))))
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