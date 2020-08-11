Анонс матча "Вулверхэмптон" — "Севилья"

Во вторник вечером "Вулверхэмптон" поспорит с "Севильей" за выход в полуфинал Лиги Европы, где победителя уже поджидает "Манчестер Юнайтед".

Этот матч станет для "волков" их 59-м в нынешнем сезоне, который начался еще 25 июля прошлого года с квалификации в Лиге Европы.



Для "Вулверхэмптона" это будет первый европейский четвертьфинал за 48 последних лет, и всего три победы отделяют команду Нуну Эшпириту Санту от трофея — а также от попадания в Лигу Чемпионов.



"Мы знаем, что "Севилья" уже выигрывала этот турнир (пять раз с 2007 года), но сейчас, когда противостояния стали одноматчевыми, это другой турнир".



"Это сложно для любой команды. Здесь остались очень хорошие команды, и тебе нужен совершенно другой подход".



"Это будет словно финал для нас и для "Севильи". Надеюсь, мы сможем пройти в полуфинал", — цитирует BBC полузащитника "волков" Рубена Невеша.



- Это будет первая встреча "Вулверхэмптона" и "Севильи".



- "Вулверхэмптон" уже прошел одну испанскую команду в этом розыгрыше Лиги Европы, одолев "Эспаньол" в 1/16 финала по сумме двух матчей со счетом 6:3.



- "Севилья" проиграла только одну из своих восьми последних встреч с английскими командами в плей-офф еврокубков — 2:0 "Лестеру" в 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2016/17.



- Это первый европейский четвертьфинал для "Вулверхэмптона" с Кубка УЕФА сезона 1971/72. Тогда "волки" достигли финала, где уступили "Тоттенхэму".



"Вулверхэмптон" будет лишен травмированного Хонни и дисквалифицированного Даниэла Поденсе.



Лига Чемпионов. 1/4 финала

"Вулверхэмптон" (Англия) — "Севилья" (Испания)

Дуйсбург. Стадион "Шауинсланд-Райзен-Арена". 22:00 Онлайн-трансляция