"Юнайтед" просочился в полуфинал Лиги Европы

Бруну Фернандеш Благодаря пенальти, своему верному союзнику в этом сезоне, "Манчестер Юнайтед" одержал минимальную победу над "Копенгагеном" в экстра-таймах и вышел в полуфинал Лиги Европы.

По сравнению с ответным матчем против ЛАСКа главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер произвел шесть изменений в стартовом составе, вернув в команду Аарона Ван-Биссаку, Поля Погба, Бруну Фернадеша, Мейсона Гринвуда, Антони Мартиаля и Маркуса Рэшфорда.

Как и подобает для столь высокой стадии соревнования на вылет, матч начался очень осторожно. "Копенгаген" ничуть не тушевался и первым создал опасный момент. Это случилось на 17-й минуте, когда два удара подряд были заблокированы защитниками "Юнайтед".

На 21-й минуте на помощь "дьяволам" пришел их лучший друг — пенальти. Однако после подсказки от системы VAR рефери изменил свое решение, так как Харри Магуайр угодил в офсайд.

"Копенгаген" выглядел дисциплинированной и хорошо отлаженной командой, и "Юнайтед" было непросто играть в свой футбол. Лишь в концовке тайма "дьяволы" провели быструю атаку с результативным ударом Гринвуда, но снова вмешалась VAR — офсайд.

После перерыва все встало на свои места, и "Юнайтед" принялся оказывать серьезное давление. Однажды Рэшфорд сыграл на добивании после попадания Гринвуда в штангу, но и здесь был зафиксирован офсайд.

На 63-й минуте за "Копенгаген" еще раз сыграла штанга. Это Фернандеш зарядил с дистанции в каркас ворот.

На 65-й минуте датская команда впервые во втором тайме показала зубы, но удар Брайана Овьедо с убойной дистанции был заблокирован Байи.

На 84-й минуте во всей красе предстал голкипер "Копенгагена" Карл-Юхан Юнссон, в прыжке отразив крученый удар с дистанции Мартиаля и фактически переведя игру в экстра-таймы.

Первая дополнительная 15-минутка началась с того, что Мартиаль как неистовый принялся терроризировать оборону соперника и очень быстро заработал пенальти, который уверенно реализовал Фернандеш — 1:0.

"Копенгаген" оказался надломлен, да и силы уже были на исходе. "Юнайтед" принялся регулярно создавать моменты, но их транжирил, плюс Юнссон действовал выше всяких похвал.

Великолепный Юнссон так и не позволил "дьяволам" удвоить счет, впрочем и в обратную сторону ничего не вышло — счет 1:0 остался до финального свистка.

"Юнайтед" прошел "Копенгаген", пускай и с большим скрипом. Соперник "дьяволов" по полуфиналу определится спустя сутки в противостоянии "Вулверхэмптона" и "Севильи".

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Копенгаген" (Дания) — 1:0 (0:0) после экстра-таймов

Гол: Фернандеш 95 (пен).

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Ван-Биссака, Байи (Линделеф 71), Магуайр, Уильямс, Погба, Фред (Матич 70), Гринвуд (Мата 90), Фернандеш, Рэшфорд (Лингард 113), Мартиаль (Мактоминей 120).

"Копенгаген": Юнссон, Варела (Бартолец 105), Нельссон, Бьелланд, Бойлесен (Бенгтссон 15), Пеп Биль (Овьедо 58), Стаге (Мудражия 105), Зека, Дарами (Кауфманн 57), Винд, Фальк (Вик 111).

Предупреждения: Магуайр, Байи — Стаге, Кауфманн, Зека.


Метки Копенгаген, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2020 00:40

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 11.08.2020 01:10 # mancunia-planet
    Мата Батя!

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  2. mancunia-planet 11.08.2020 01:08 # mancunia-planet
    Рэш унылый какойто, слишком часто не получается обыграть соперника. Марсиаль явно тащит в нападении, и Гринвуд лучше Маркуса сейчас смотрится!

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  3. mancunia-planet 11.08.2020 01:06 # mancunia-planet
    Олег правильно убрал Фреда с Байи иначе проиграли бы 100%!

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  4. mancunia-planet 11.08.2020 01:03 # mancunia-planet
    Марс и Бруну лучше остальных смотрелись, еле прошли
    У Марса были супермоменты надо было забивать

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  5. mickey 11.08.2020 01:02 # mickey
    Михайло будь адекватен, благодаря пенальти и тд., моментов было предостаточно, у Копенгагена - один верный. О каком просачивании может идти речь? Да игра до сих пор так себе, временами только просветы наблюдаются, но то, что результат закономерен и пенальти просто оказался единственным реализованным моментом, не говорит об обратном

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  6. askarzm 11.08.2020 01:00 # askarzm
    Вратарь Копенгагена конечно тащил всё кроме пенки. Вот статистика по ударам в створ и нет 14(26) и 0(9). Johnsson игрок матча думаю.

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  7. januzaj00 11.08.2020 00:58 # januzaj00
    Пенсы, че там по 7:1, позорники

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  8. chebrec 11.08.2020 00:53 # chebrec
    Гллри гллри ман юнайткд
    Гллри гллри ман юнайткд
    Вспомогательные и сафа

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  9. brown-ale 11.08.2020 00:52 # brown-ale
    Бруну Пенальдес забил свой 21й гол в сезоне, как сказал бы Маур.

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  10. udaff 11.08.2020 00:49 # udaff
    Сложный матч. Но победа более чем заслуженная. Да и точка по делу.

    Неделю или около того не заходил сюда. Смотрю, а тут горят всё те же персонажи всё по тем же причинам...

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  11. sausage 11.08.2020 00:48 # sausage
    Просочился) Скорее "протиснулся", а то как какая-то жидкая субстанция получается. У Оле опять получился результат, но не игра. Пора бы задуматься.

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  12. master-fakaster 11.08.2020 00:45 # master-fakaster
    Лучше так «просачиваться» в полуфинал, чем вылетать 1-7 от Баварии

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  13. novocaine 11.08.2020 00:44 # novocaine
    Гринвуд (Мата 90), Фернандеш, Рэшфорд (Гринвуд 113)
    ахаха, передохнул 15 минут и вернулся без палева:)

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  14. thegodfather 11.08.2020 00:43 # thegodfather
    Бруно пенальдеш вывел манчездер пенальтед в полуфинал лиги европы, где им предстоит в очередной раз глотнуть от антоныча.

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