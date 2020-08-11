"Юнайтед" просочился в полуфинал Лиги Европы
Благодаря пенальти, своему верному союзнику в этом сезоне, "Манчестер Юнайтед" одержал минимальную победу над "Копенгагеном" в экстра-таймах и вышел в полуфинал Лиги Европы.
По сравнению с ответным матчем против ЛАСКа главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер произвел шесть изменений в стартовом составе, вернув в команду Аарона Ван-Биссаку, Поля Погба, Бруну Фернадеша, Мейсона Гринвуда, Антони Мартиаля и Маркуса Рэшфорда.
Как и подобает для столь высокой стадии соревнования на вылет, матч начался очень осторожно. "Копенгаген" ничуть не тушевался и первым создал опасный момент. Это случилось на 17-й минуте, когда два удара подряд были заблокированы защитниками "Юнайтед".
На 21-й минуте на помощь "дьяволам" пришел их лучший друг — пенальти. Однако после подсказки от системы VAR рефери изменил свое решение, так как Харри Магуайр угодил в офсайд.
"Копенгаген" выглядел дисциплинированной и хорошо отлаженной командой, и "Юнайтед" было непросто играть в свой футбол. Лишь в концовке тайма "дьяволы" провели быструю атаку с результативным ударом Гринвуда, но снова вмешалась VAR — офсайд.
После перерыва все встало на свои места, и "Юнайтед" принялся оказывать серьезное давление. Однажды Рэшфорд сыграл на добивании после попадания Гринвуда в штангу, но и здесь был зафиксирован офсайд.
На 63-й минуте за "Копенгаген" еще раз сыграла штанга. Это Фернандеш зарядил с дистанции в каркас ворот.
На 65-й минуте датская команда впервые во втором тайме показала зубы, но удар Брайана Овьедо с убойной дистанции был заблокирован Байи.
На 84-й минуте во всей красе предстал голкипер "Копенгагена" Карл-Юхан Юнссон, в прыжке отразив крученый удар с дистанции Мартиаля и фактически переведя игру в экстра-таймы.
Первая дополнительная 15-минутка началась с того, что Мартиаль как неистовый принялся терроризировать оборону соперника и очень быстро заработал пенальти, который уверенно реализовал Фернандеш — 1:0.
"Копенгаген" оказался надломлен, да и силы уже были на исходе. "Юнайтед" принялся регулярно создавать моменты, но их транжирил, плюс Юнссон действовал выше всяких похвал.
Великолепный Юнссон так и не позволил "дьяволам" удвоить счет, впрочем и в обратную сторону ничего не вышло — счет 1:0 остался до финального свистка.
"Юнайтед" прошел "Копенгаген", пускай и с большим скрипом. Соперник "дьяволов" по полуфиналу определится спустя сутки в противостоянии "Вулверхэмптона" и "Севильи".
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Копенгаген" (Дания) — 1:0 (0:0) после экстра-таймов
Гол: Фернандеш 95 (пен).
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Ван-Биссака, Байи (Линделеф 71), Магуайр, Уильямс, Погба, Фред (Матич 70), Гринвуд (Мата 90), Фернандеш, Рэшфорд (Лингард 113), Мартиаль (Мактоминей 120).
"Копенгаген": Юнссон, Варела (Бартолец 105), Нельссон, Бьелланд, Бойлесен (Бенгтссон 15), Пеп Биль (Овьедо 58), Стаге (Мудражия 105), Зека, Дарами (Кауфманн 57), Винд, Фальк (Вик 111).
Предупреждения: Магуайр, Байи — Стаге, Кауфманн, Зека.
11.08.2020 00:40
Просмотров: 806
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Мата Батя!
(ответить)
Рэш унылый какойто, слишком часто не получается обыграть соперника. Марсиаль явно тащит в нападении, и Гринвуд лучше Маркуса сейчас смотрится!
(ответить)
Олег правильно убрал Фреда с Байи иначе проиграли бы 100%!
(ответить)
Марс и Бруну лучше остальных смотрелись, еле прошли
У Марса были супермоменты надо было забивать
(ответить)
Михайло будь адекватен, благодаря пенальти и тд., моментов было предостаточно, у Копенгагена - один верный. О каком просачивании может идти речь? Да игра до сих пор так себе, временами только просветы наблюдаются, но то, что результат закономерен и пенальти просто оказался единственным реализованным моментом, не говорит об обратном
(ответить)
Вратарь Копенгагена конечно тащил всё кроме пенки. Вот статистика по ударам в створ и нет 14(26) и 0(9). Johnsson игрок матча думаю.
(ответить)
Пенсы, че там по 7:1, позорники
(ответить)
Гллри гллри ман юнайткд
Гллри гллри ман юнайткд
Вспомогательные и сафа
(ответить)
Бруну Пенальдес забил свой 21й гол в сезоне, как сказал бы Маур.
(ответить)
Сложный матч. Но победа более чем заслуженная. Да и точка по делу.
Неделю или около того не заходил сюда. Смотрю, а тут горят всё те же персонажи всё по тем же причинам...
(ответить)
Просочился) Скорее "протиснулся", а то как какая-то жидкая субстанция получается. У Оле опять получился результат, но не игра. Пора бы задуматься.
(ответить)
Лучше так «просачиваться» в полуфинал, чем вылетать 1-7 от Баварии
(ответить)
Гринвуд (Мата 90), Фернандеш, Рэшфорд (Гринвуд 113)
ахаха, передохнул 15 минут и вернулся без палева:)
(ответить)
Бруно пенальдеш вывел манчездер пенальтед в полуфинал лиги европы, где им предстоит в очередной раз глотнуть от антоныча.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий