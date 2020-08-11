"Юнайтед" просочился в полуфинал Лиги Европы

Благодаря пенальти, своему верному союзнику в этом сезоне, "Манчестер Юнайтед" одержал минимальную победу над "Копенгагеном" в экстра-таймах и вышел в полуфинал Лиги Европы.

По сравнению с ответным матчем против ЛАСКа главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер произвел шесть изменений в стартовом составе, вернув в команду Аарона Ван-Биссаку, Поля Погба, Бруну Фернадеша, Мейсона Гринвуда, Антони Мартиаля и Маркуса Рэшфорда.



Как и подобает для столь высокой стадии соревнования на вылет, матч начался очень осторожно. "Копенгаген" ничуть не тушевался и первым создал опасный момент. Это случилось на 17-й минуте, когда два удара подряд были заблокированы защитниками "Юнайтед".



На 21-й минуте на помощь "дьяволам" пришел их лучший друг — пенальти. Однако после подсказки от системы VAR рефери изменил свое решение, так как Харри Магуайр угодил в офсайд.



"Копенгаген" выглядел дисциплинированной и хорошо отлаженной командой, и "Юнайтед" было непросто играть в свой футбол. Лишь в концовке тайма "дьяволы" провели быструю атаку с результативным ударом Гринвуда, но снова вмешалась VAR — офсайд.



После перерыва все встало на свои места, и "Юнайтед" принялся оказывать серьезное давление. Однажды Рэшфорд сыграл на добивании после попадания Гринвуда в штангу, но и здесь был зафиксирован офсайд.



На 63-й минуте за "Копенгаген" еще раз сыграла штанга. Это Фернандеш зарядил с дистанции в каркас ворот.



На 65-й минуте датская команда впервые во втором тайме показала зубы, но удар Брайана Овьедо с убойной дистанции был заблокирован Байи.



На 84-й минуте во всей красе предстал голкипер "Копенгагена" Карл-Юхан Юнссон, в прыжке отразив крученый удар с дистанции Мартиаля и фактически переведя игру в экстра-таймы.



Первая дополнительная 15-минутка началась с того, что Мартиаль как неистовый принялся терроризировать оборону соперника и очень быстро заработал пенальти, который уверенно реализовал Фернандеш — 1:0.



"Копенгаген" оказался надломлен, да и силы уже были на исходе. "Юнайтед" принялся регулярно создавать моменты, но их транжирил, плюс Юнссон действовал выше всяких похвал.



Великолепный Юнссон так и не позволил "дьяволам" удвоить счет, впрочем и в обратную сторону ничего не вышло — счет 1:0 остался до финального свистка.



"Юнайтед" прошел "Копенгаген", пускай и с большим скрипом. Соперник "дьяволов" по полуфиналу определится спустя сутки в противостоянии "Вулверхэмптона" и "Севильи".



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Копенгаген" (Дания) — 1:0 (0:0) после экстра-таймов



Гол: Фернандеш 95 (пен).



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Ван-Биссака, Байи (Линделеф 71), Магуайр, Уильямс, Погба, Фред (Матич 70), Гринвуд (Мата 90), Фернандеш, Рэшфорд (Лингард 113), Мартиаль (Мактоминей 120).



"Копенгаген": Юнссон, Варела (Бартолец 105), Нельссон, Бьелланд, Бойлесен (Бенгтссон 15), Пеп Биль (Овьедо 58), Стаге (Мудражия 105), Зека, Дарами (Кауфманн 57), Винд, Фальк (Вик 111).



Предупреждения: Магуайр, Байи — Стаге, Кауфманн, Зека.